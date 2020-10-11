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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579268828.html
В Баку назвали число погибших и раненых с начала боев в Карабахе
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 41 и ранении 205 мирных граждан республики с начала эскалации конфликта в Карабахе. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T13:02
2020-10-11T13:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 11 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> сообщила о гибели 41 и ранении 205 мирных граждан республики с начала эскалации конфликта в Карабахе."В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с 27 сентября по 11 октября погиб 41 мирный житель, ранены 205 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.По его данным, нанесен ущерб 1165 частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Баку назвали число погибших и раненых с начала боев в Карабахе

13:02 11.10.2020 (обновлено: 13:03 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 41 и ранении 205 мирных граждан республики с начала эскалации конфликта в Карабахе.
"В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября погиб 41 мирный житель, ранены 205 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Последствия обстрелов в городе Тертер - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
По его данным, нанесен ущерб 1165 частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Мужчина осматривает комнату дома в Степанакерте, разрушенного после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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