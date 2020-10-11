В Баку назвали число погибших и раненых с начала боев в Карабахе
13:02 11.10.2020 (обновлено: 13:03 11.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНеразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
БАКУ, 11 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 41 и ранении 205 мирных граждан республики с начала эскалации конфликта в Карабахе.
"В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября погиб 41 мирный житель, ранены 205 человек", - говорится в пресс-релизе ведомства.
По его данным, нанесен ущерб 1165 частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе