https://ria.ru/20201011/karabakh-1579253272.html
В Ереване заявили, что Турция и Израиль поставляют Баку беспилотники
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что из Турции и Израиля под видом гуманитарных грузов в Азербайджан поставляются ударные беспилотники. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:19
2020-10-11T10:19
2020-10-11T10:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
израиль
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что из <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> под видом гуманитарных грузов в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> поставляются ударные беспилотники.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Agasi Agasiyev
А в ответ Армения будет отрицать, что Россия и Иран им не поставляют самые новейшие вооружения... Азербайджан сам способен собирать беспилотники
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Agasi Agasiyev
А что там смотреть. Вчера в Грузии остановили фуры с вооружением для Еревана. С Ирака летят гражданские самолёты с вооружением и террористами
30
28
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
израиль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, израиль, в мире