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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579253272.html
В Ереване заявили, что Турция и Израиль поставляют Баку беспилотники
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что из Турции и Израиля под видом гуманитарных грузов в Азербайджан поставляются ударные беспилотники. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T10:19
2020-10-11T10:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
израиль
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что из <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> под видом гуманитарных грузов в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> поставляются ударные беспилотники.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
А в ответ Армения будет отрицать, что Россия и Иран им не поставляют самые новейшие вооружения... Азербайджан сам способен собирать беспилотники
40
А что там смотреть. Вчера в Грузии остановили фуры с вооружением для Еревана. С Ирака летят гражданские самолёты с вооружением и террористами
30
28
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
израиль
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, израиль, в мире

В Ереване заявили, что Турция и Израиль поставляют Баку беспилотники

10:19 11.10.2020
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах
Военные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что из Турции и Израиля под видом гуманитарных грузов в Азербайджан поставляются ударные беспилотники.
"Из Турции и Израиля под видом гуманитарных грузов в Азербайджан интенсивно поставляются ударные беспилотные летательные аппараты", - написал Ованнисян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00
Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияИзраильВ мире
 
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