https://ria.ru/20201011/karabakh-1579253272.html

В Ереване заявили, что Турция и Израиль поставляют Баку беспилотники

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что из Турции и Израиля под видом гуманитарных грузов в Азербайджан поставляются ударные беспилотники. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T10:19

2020-10-11T10:19

2020-10-11T10:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

израиль

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что из <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> под видом гуманитарных грузов в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> поставляются ударные беспилотники.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Agasi Agasiyev А в ответ Армения будет отрицать, что Россия и Иран им не поставляют самые новейшие вооружения... Азербайджан сам способен собирать беспилотники 40

Agasi Agasiyev А что там смотреть. Вчера в Грузии остановили фуры с вооружением для Еревана. С Ирака летят гражданские самолёты с вооружением и террористами 30

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, израиль, в мире