https://ria.ru/20201011/karabakh-1579246711.html

Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям Армении и международному сообществу... РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T09:15

2020-10-11T09:15

2020-10-11T09:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем."Если в ближайшие 1-2 дня мы не увидим готовность <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> решить вопрос мирным путем, я обращусь к властям Армении признать независимость Арцаха. Обращусь к международным структурам и всем странам. Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм", - сказал Арутюнян в ходе пресс-конференции.По его словам, в этом случае он объявит отечественную войну и призовет всех армян участвовать в ней. "Хочет Азербайджан длительной войны? Они выбрали этот путь. Мы не откажемся, если эта война будет навязанной", - отметил Арутюнян.Президент непризнанной НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту и продолжит это делать.Арутюнян добавил, что в НКР благодарны РФ за посредничество в переговорах Армении и Азербайджана и нужно учесть усилия Минской группы.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html

https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире