Глава НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту
09:15 11.10.2020 (обновлено: 09:39 11.10.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
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ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что может в ближайшие дни обратиться к властям Армении и международному сообществу с призывом признать независимость Карабаха, если не увидит готовность Баку решить вопрос мирным путем.
"Если в ближайшие 1-2 дня мы не увидим готовность Азербайджан решить вопрос мирным путем, я обращусь к властям Армении признать независимость Арцаха. Обращусь к международным структурам и всем странам. Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм", - сказал Арутюнян в ходе пресс-конференции.
По его словам, в этом случае он объявит отечественную войну и призовет всех армян участвовать в ней. "Хочет Азербайджан длительной войны? Они выбрали этот путь. Мы не откажемся, если эта война будет навязанной", - отметил Арутюнян.
Президент непризнанной НКР заявил, что Карабах осуществляет право на самозащиту и продолжит это делать.
Арутюнян добавил, что в НКР благодарны РФ за посредничество в переговорах Армении и Азербайджана и нужно учесть усилия Минской группы.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе