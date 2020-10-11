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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579244971.html
В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника
Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении, который попытался пролететь в мингячевирском направлении. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T08:52
2020-10-11T08:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 11 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> сообщает об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, который попытался пролететь в мингячевирском направлении.Ранее в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили об обстреле ВС Армении города Мингячевир, где расположена крупнейшая ТЭС."11 октября в районе 08.00 (07:00 мск) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579209176.html
https://ria.ru/20201011/karabakh-1579050351.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Новости
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минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об уничтожении армянского беспилотника

08:52 11.10.2020
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВС Армении, который попытался пролететь в мингячевирском направлении.
Ранее в Баку заявили об обстреле ВС Армении города Мингячевир, где расположена крупнейшая ТЭС.
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08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Все время куда-то бежим". Карабахский конфликт — с двух сторон
"11 октября в районе 08.00 (07:00 мск) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении, предпринявший попытку осуществить полет в Мингячевирском направлении, был уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
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08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Дома разнесли, изуродовали". Карабахский конфликт — с двух сторон
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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