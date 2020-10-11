https://ria.ru/20201011/ataka-1579298035.html

В НКР заявили об отражении азербайджанской атаки

Армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку Вооруженных сил Азербайджана на северно-восточном направлении. РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:38

2020-10-11T17:38

2020-10-11T20:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> на северно-восточном направлении."Подразделения Армии обороны пресекли попытку атаки вражеских сил, уничтожив две единицы бронетехники и нанеся большой урон в живой силе", — говорится в сообщении военных в <a href="https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись консультации с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились больше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В результате Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Сергей Волков Алиев раб Эрдогана 54

Ваша Совесть Надеюсь, на этот раз обошлось без "тактического отступления"? 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире