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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201011/ataka-1579298035.html
В НКР заявили об отражении азербайджанской атаки
Армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку Вооруженных сил Азербайджана на северно-восточном направлении. РИА Новости, 11.10.2020
2020-10-11T17:38
2020-10-11T20:40
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.</strong> Армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> на северно-восточном направлении."Подразделения Армии обороны пресекли попытку атаки вражеских сил, уничтожив две единицы бронетехники и нанеся большой урон в живой силе", — говорится в сообщении военных в <a href="https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись консультации с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились больше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. В результате Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Алиев раб Эрдогана
54
Надеюсь, на этот раз обошлось без "тактического отступления"?
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146
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В НКР заявили об отражении азербайджанской атаки

17:38 11.10.2020 (обновлено: 20:40 11.10.2020)
 
© Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan ArmenВоеннослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие Армии обороны Арцаха на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха / Eramisjan Armen
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Армия обороны Карабаха заявила, что отразила атаку Вооруженных сил Азербайджана на северно-восточном направлении.
"Подразделения Армии обороны пресекли попытку атаки вражеских сил, уничтожив две единицы бронетехники и нанеся большой урон в живой силе", — говорится в сообщении военных в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Девятого октября по инициативе российской стороны в Москве состоялись консультации с участием глав МИД Армении и Азербайджана. Переговоры длились больше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
В результате Баку и Ереван договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить146
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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