https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579228284.html

В центре Степанакерта прогремели два взрыва

Два взрыва раздались в центре столицы непризнанной НКР, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T22:26

2020-10-10T22:26

2020-10-11T00:17

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт - РИА Новости.</strong> Два взрыва раздались в центре столицы непризнанной НКР, передаёт корреспондент РИА Новости.По одной из версий, это снаряды, которые обезвреживают саперы, однако в городе включили сразу две сирены воздушной тревоги - в разных концах города.Омбудсмен непризнанной НКР сообщил, что по Степанакерту были выпущены две ракеты.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

5

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

степанакерт

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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-10T22:26 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, степанакерт, в мире