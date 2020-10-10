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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579225514.html
В Степанакерте с начала эскалации нашли 180 кассетных бомб
Около 180 неразорвавшихся кассетных бомб найдены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в действующем при правительстве Армении... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T21:45
2020-10-10T21:45
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Около 180 неразорвавшихся кассетных бомб найдены в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в действующем при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянском едином информационном центре."Начиная с 27 сентября (в Степанакерте – ред.) уже обнаружены 180 кассетных бомб, часть которых заметили местные жители. Саперы уничтожили боеприпасы на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что госслужба по чрезвычайной ситуации призвала жителей не прикасаться к взрывчатым веществам, минам, осколочным снарядам и кассетным бомбам, незамедлительно предупредить об опасной находке спасателей. "Неразорвавшиеся боеприпасы представляют большую угрозу для мирных жителей", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579189356.html
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нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте с начала эскалации нашли 180 кассетных бомб

21:45 10.10.2020
 
© AP PhotoПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Около 180 неразорвавшихся кассетных бомб найдены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.
"Начиная с 27 сентября (в Степанакерте – ред.) уже обнаружены 180 кассетных бомб, часть которых заметили местные жители. Саперы уничтожили боеприпасы на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госслужба по чрезвычайной ситуации призвала жителей не прикасаться к взрывчатым веществам, минам, осколочным снарядам и кассетным бомбам, незамедлительно предупредить об опасной находке спасателей. "Неразорвавшиеся боеприпасы представляют большую угрозу для мирных жителей", - отмечается в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 16:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Степанакерте саперы приступили к обезвреживанию неразорвавшихся ракет
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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