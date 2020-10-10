https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579225514.html

В Степанакерте с начала эскалации нашли 180 кассетных бомб

Около 180 неразорвавшихся кассетных бомб найдены в Степанакерте с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в действующем при правительстве Армении... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T21:45

2020-10-10T21:45

2020-10-10T21:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Около 180 неразорвавшихся кассетных бомб найдены в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> с начала эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в действующем при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянском едином информационном центре."Начиная с 27 сентября (в Степанакерте – ред.) уже обнаружены 180 кассетных бомб, часть которых заметили местные жители. Саперы уничтожили боеприпасы на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что госслужба по чрезвычайной ситуации призвала жителей не прикасаться к взрывчатым веществам, минам, осколочным снарядам и кассетным бомбам, незамедлительно предупредить об опасной находке спасателей. "Неразорвавшиеся боеприпасы представляют большую угрозу для мирных жителей", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579189356.html

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нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-10T21:45 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире