В Карабахе заявили о нарушении Баку договоренностей о перемирии

<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> заявило в субботу о нарушении <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> московских договоренностей о перемирии.Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК."Строго осуждаем вероломное нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших", - говорится в распространенном МИД заявлении.В <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> считают, что "особенно вопиющим является тот факт, что тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как Армия обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) в рамках гуманитарного перемирия объявила о прекращении огня".В МИД НКР заявили, что действия Баку "являются доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий".При сложившихся обстоятельствах, считают во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашенной НКР, международное сообщество может остановить Азербайджан лишь одним способом – "признанием Республики Арцах, что обеспечит необходимые правовые механизмы, гарантирующие мир и безопасность как для... республики, так и для всего региона".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
"Строго осуждаем вероломное нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших", - говорится в распространенном МИД заявлении.
В Степанакерте считают, что "особенно вопиющим является тот факт, что тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как Армия обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) в рамках гуманитарного перемирия объявила о прекращении огня".
В МИД НКР заявили, что действия Баку "являются доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий".
При сложившихся обстоятельствах, считают во внешнеполитическом ведомстве самопровозглашенной НКР, международное сообщество может остановить Азербайджан лишь одним способом – "признанием Республики Арцах, что обеспечит необходимые правовые механизмы, гарантирующие мир и безопасность как для... республики, так и для всего региона".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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