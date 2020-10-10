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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/oon-1579217097.html
В ООН призвали Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и скорее договориться о деталях перемирия, говорится в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:22
2020-10-10T21:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ереван
оон
баку
в мире
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<strong>ООН, 10 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и скорее договориться о деталях перемирия, говорится в заявлении официального представителя генсека <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефана Дюжаррика</a>.В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли консультации глав МИД России, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. По итогам переговоров сегодня в 12:00 (11:00 мск ) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия."Генеральный секретарь приветствует договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, о которых было объявлено вчера в Москве министрами иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, Азербайджана и Армении. Он выражает признательность Российской Федерации за ее посреднические усилия", — заявил Дюжаррик.Он добавил, что Гутерреш также приветствует обязательство Армении и Азербайджана начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> — России, США и Франции.Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> призвал международное сообщество поддержать договоренность о перемирии в Карабахе. По его словам, как и прежде, необходимо побуждать стороны конфликта разрешать свои разногласия мирным путем.Как сообщил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank">Арцрун Ованнисян</a>, в течение дня стороны в основном соблюдали режим прекращения огня, однако "были отдельные провокации".В частности, на некоторых участках линии соприкосновения карабахские военные позволили Азербайджану забрать тела погибших, но обмен завершить не удалось, отметил он."Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста, поскольку он также используется для провокаций", — сказал Ованнисян на брифинге.При этом в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.Ранее в азербайджанском МИД заявили, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня пока не начались, так как условия для их реализации отсутствуют. Глава ведомства Джейхун Байрамов обвинил Армению в провокациях.Обострение конфликта в КарабахеБои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
ереван
баку
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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нагорный карабах, ереван, оон, баку, в мире

В ООН призвали Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня

20:22 10.10.2020 (обновлено: 21:02 10.10.2020)
 
© REUTERS / Photolure / Hayk BaghdasaryanПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / Photolure / Hayk Baghdasaryan
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ООН, 10 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и скорее договориться о деталях перемирия, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
В пятницу в Москве прошли консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам переговоров сегодня в 12:00 (11:00 мск ) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
"Генеральный секретарь приветствует договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, о которых было объявлено вчера в Москве министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджана и Армении. Он выражает признательность Российской Федерации за ее посреднические усилия", — заявил Дюжаррик.
Он добавил, что Гутерреш также приветствует обязательство Армении и Азербайджана начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции.
Генсек ООН призвал международное сообщество поддержать договоренность о перемирии в Карабахе. По его словам, как и прежде, необходимо побуждать стороны конфликта разрешать свои разногласия мирным путем.
Как сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в течение дня стороны в основном соблюдали режим прекращения огня, однако "были отдельные провокации".
В частности, на некоторых участках линии соприкосновения карабахские военные позволили Азербайджану забрать тела погибших, но обмен завершить не удалось, отметил он.
"Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста, поскольку он также используется для провокаций", — сказал Ованнисян на брифинге.
При этом в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.
Ранее в азербайджанском МИД заявили, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня пока не начались, так как условия для их реализации отсутствуют. Глава ведомства Джейхун Байрамов обвинил Армению в провокациях.

Обострение конфликта в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕреванООНБакуВ мире
 
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