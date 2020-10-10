В ООН призвали Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня
20:22 10.10.2020 (обновлено: 21:02 10.10.2020)
ООН, 10 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и скорее договориться о деталях перемирия, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
В пятницу в Москве прошли консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам переговоров сегодня в 12:00 (11:00 мск ) вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
"Генеральный секретарь приветствует договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях, о которых было объявлено вчера в Москве министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджана и Армении. Он выражает признательность Российской Федерации за ее посреднические усилия", — заявил Дюжаррик.
Он добавил, что Гутерреш также приветствует обязательство Армении и Азербайджана начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции.
Генсек ООН призвал международное сообщество поддержать договоренность о перемирии в Карабахе. По его словам, как и прежде, необходимо побуждать стороны конфликта разрешать свои разногласия мирным путем.
Как сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в течение дня стороны в основном соблюдали режим прекращения огня, однако "были отдельные провокации".
В частности, на некоторых участках линии соприкосновения карабахские военные позволили Азербайджану забрать тела погибших, но обмен завершить не удалось, отметил он.
"Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста, поскольку он также используется для провокаций", — сказал Ованнисян на брифинге.
При этом в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.
Ранее в азербайджанском МИД заявили, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня пока не начались, так как условия для их реализации отсутствуют. Глава ведомства Джейхун Байрамов обвинил Армению в провокациях.
Обострение конфликта в Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе