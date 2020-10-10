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https://ria.ru/20201010/novichok-1579175324.html
В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом
С ядами из группы "Новичок" работали не менее чем в 20 западных государствах, а его растиражированное название — "чисто западный бренд", говорится в комментарии РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T14:27
2020-10-11T01:17
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> С ядами из группы "Новичок" работали не менее чем в 20 западных государствах, а его растиражированное название — "чисто западный бренд", <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4377199" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a> в комментарии департамента информации и печати МИД России.Как указали в министерстве, впервые сведения о масс-спектре и структуре этого вещества появились в базе данных Американского института стандартов (NIST 98) в 1998 году. Эту информацию туда предоставил исследовательский центр <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны США</a>.Позднее на базе этого вещества появилось целое семейство опасных химикатов, которые не подпадали под действие Конвенции о запрещении химического оружия. С этими ядами и работали представители Штатов, а также другие западные специалисты, разъяснили в МИД."Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет", — подчеркнули в ведомстве.Ситуация с Навальным и выводы ОЗХОВо вторник ОЗХО подтвердила, что оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.После этого Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> заявили, что предложат <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.В российском МИД пообещали ответить на возможные санкции ЕС и назвали заявление <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и ФРГ "неприемлемым по содержанию и своей тональности". По словам официального представителя министерства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>, на Западе "полностью погрузились в закулисные интриги", вместо того чтобы вместе с Москвой расследовать инцидент.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче оппозиционера, не нашли.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> находился в берлинской клинике "Шарите". О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать третьего числа Навального выписали из стационара.
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html
Камеди клаб переехал на Смоленскую площадь?
42
Зачем отказываться от столь значительного и уже достаточно известного бренда? При хорошем подходе к использованию этого логотипа можно неплохо заработать. Просто надо прекратить травить людей этим веществом.
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россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, в мире

В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом

14:27 10.10.2020 (обновлено: 01:17 11.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С ядами из группы "Новичок" работали не менее чем в 20 западных государствах, а его растиражированное название — "чисто западный бренд", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Как указали в министерстве, впервые сведения о масс-спектре и структуре этого вещества появились в базе данных Американского института стандартов (NIST 98) в 1998 году. Эту информацию туда предоставил исследовательский центр Минобороны США.
Такого отравляющего вещества нет: Ринк об обследовании Навального в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Леонид Ринк: ОЗХО подтвердила отсутствие у Навального токсичного вещества
Позднее на базе этого вещества появилось целое семейство опасных химикатов, которые не подпадали под действие Конвенции о запрещении химического оружия. С этими ядами и работали представители Штатов, а также другие западные специалисты, разъяснили в МИД.
"Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет", — подчеркнули в ведомстве.

Ситуация с Навальным и выводы ОЗХО

Во вторник ОЗХО подтвердила, что оппозиционера Алексея Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.
После этого Франция и Германия заявили, что предложат Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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В МВД рассказали о результатах проверки инцидента с Навальным
В российском МИД пообещали ответить на возможные санкции ЕС и назвали заявление Франции и ФРГ "неприемлемым по содержанию и своей тональности". По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, на Западе "полностью погрузились в закулисные интриги", вместо того чтобы вместе с Москвой расследовать инцидент.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче оппозиционера, не нашли.
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите". О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать третьего числа Навального выписали из стационара.
Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Александр Сабаев: диагноз "отравление" у Навального не подтвердился
 
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