В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом
14:27 10.10.2020 (обновлено: 01:17 11.10.2020)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С ядами из группы "Новичок" работали не менее чем в 20 западных государствах, а его растиражированное название — "чисто западный бренд", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Как указали в министерстве, впервые сведения о масс-спектре и структуре этого вещества появились в базе данных Американского института стандартов (NIST 98) в 1998 году. Эту информацию туда предоставил исследовательский центр Минобороны США.
Позднее на базе этого вещества появилось целое семейство опасных химикатов, которые не подпадали под действие Конвенции о запрещении химического оружия. С этими ядами и работали представители Штатов, а также другие западные специалисты, разъяснили в МИД.
"Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет", — подчеркнули в ведомстве.
Ситуация с Навальным и выводы ОЗХО
Во вторник ОЗХО подтвердила, что оппозиционера Алексея Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.
После этого Франция и Германия заявили, что предложат Евросоюзу ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.
8 октября, 15:14В МВД рассказали о результатах проверки инцидента с Навальным
В российском МИД пообещали ответить на возможные санкции ЕС и назвали заявление Франции и ФРГ "неприемлемым по содержанию и своей тональности". По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, на Западе "полностью погрузились в закулисные интриги", вместо того чтобы вместе с Москвой расследовать инцидент.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче оппозиционера, не нашли.
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите". О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать третьего числа Навального выписали из стационара.