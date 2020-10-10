https://ria.ru/20201010/novichok-1579175324.html

В МИД РФ назвали "Новичок" западным брендом

С ядами из группы "Новичок" работали не менее чем в 20 западных государствах, а его растиражированное название — "чисто западный бренд", говорится в комментарии РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T14:27

2020-10-10T14:27

2020-10-11T01:17

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> С ядами из группы "Новичок" работали не менее чем в 20 западных государствах, а его растиражированное название — "чисто западный бренд", <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4377199" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a> в комментарии департамента информации и печати МИД России.Как указали в министерстве, впервые сведения о масс-спектре и структуре этого вещества появились в базе данных Американского института стандартов (NIST 98) в 1998 году. Эту информацию туда предоставил исследовательский центр <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны США</a>.Позднее на базе этого вещества появилось целое семейство опасных химикатов, которые не подпадали под действие Конвенции о запрещении химического оружия. С этими ядами и работали представители Штатов, а также другие западные специалисты, разъяснили в МИД."Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет", — подчеркнули в ведомстве.Ситуация с Навальным и выводы ОЗХОВо вторник ОЗХО подтвердила, что оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.После этого Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> заявили, что предложат <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a> ввести антироссийские санкции из-за инцидента с Навальным. Как говорится в совместном коммюнике МИД двух стран, возможные ограничения могут коснуться тех, кого <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и Берлин считают виновными в "преступлении", а также лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.В российском МИД пообещали ответить на возможные санкции ЕС и назвали заявление <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и ФРГ "неприемлемым по содержанию и своей тональности". По словам официального представителя министерства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>, на Западе "полностью погрузились в закулисные интриги", вместо того чтобы вместе с Москвой расследовать инцидент.Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче оппозиционера, не нашли.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> находился в берлинской клинике "Шарите". О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать третьего числа Навального выписали из стационара.

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html

Сергей Веселов Камеди клаб переехал на Смоленскую площадь? 42

Василий Кнутт Зачем отказываться от столь значительного и уже достаточно известного бренда? При хорошем подходе к использованию этого логотипа можно неплохо заработать. Просто надо прекратить травить людей этим веществом. 39

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, в мире