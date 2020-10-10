https://ria.ru/20201010/mera-1579125872.html
Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений, в эфире Первого канала он назвал... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:41
2020-10-10T02:41
2020-10-10T04:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> назвал следующую неделю решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений, в эфире <u><a href="https://www.1tv.ru/">Первого канала</a></u> он назвал введение жестких мер "последним шагом, который можно предпринять".По его словам, власти столицы не хотят "ничего закрывать", однако экономика отходит на второй план, когда под угрозой оказывается здоровье людей.Как подчеркнул глава города, если на грядущей неделе ситуация с коронавирусом улучшится, то жестких карантинных мер удастся избежать. Необходимо сохранить "рабочие места, заработную плату, развитие города", так как все это тесно связано со здоровьем горожан, в том числе психологическим, написал он в своем блоге.Смертность растетКак указал мэр, смертность от коронавируса в столице продолжает расти, кроме того, увеличивается количество очень тяжелых больных, пациентов в реанимации, на ИВЛ.Собянин напомнил, что ежедневный прирост COVID-19 вышел "на уровень четырех тысяч", что сопоставимо с апрельской статистикой.Он рассказал, что с начала месяца пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 11%, но этого недостаточно, хотя "формально — цифры большие". Глава города пояснил, что эти показатели стали результатов недавно принятых мер: двухнедельных каникул, перехода на удаленку и домашнего режима для лиц старше 65 лет."Надо поберечь себя"При этом Собянин заметил, что среди умерших от COVID-19 83% составляют пожилые граждане, в половине летальных случаев коронавирусу сопутствовали хронические заболевания.Поэтому, как заявил мэр, власти будут последовательно "просить и убеждать" людей из групп риска меньше передвигаться по городу и не выходить из дома без крайней необходимости.Коечный фондПо словам мэра, столичный коечный фонд сейчас загружен меньше, чем весной во время пика.Кроме того, власти города подготовили резервные госпитали, которые обеспечат дополнительные мощности.Он напомнил, что в Москве уже открыли два временных госпиталя для пациентов с коронавирусов."Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", — продолжил он.Собянин добавил, что из-за возросшего числа тестов COVID-19 стали выявлять больше пациентов, у которых нет симптомов. Однако доля тяжелобольных по-прежнему не уменьшается.Про удаленкуМэр столицы объяснил, что данные сотрудников, которые перешли на удаленный режим работы, позволят властям оценить эффективность введенных ограничений по борьбе с вирусом. Именно поэтому работодатели должны предоставить номера телефонов, транспортных карт и машин тех, кто трудится в дистанционном режиме, задачи "следить за жителями" у правительства нет."Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения", - пояснил мэр.Он указал, что сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут. При этом действие льготного проезда для школьников и лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями временно приостановлено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
назвал следующую неделю решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений, в эфире Первого канала
он назвал введение жестких мер "последним шагом, который можно предпринять".
По его словам, власти столицы не хотят "ничего закрывать", однако экономика отходит на второй план, когда под угрозой оказывается здоровье людей.
Как подчеркнул глава города, если на грядущей неделе ситуация с коронавирусом улучшится, то жестких карантинных мер удастся избежать. Необходимо сохранить "рабочие места, заработную плату, развитие города", так как все это тесно связано со здоровьем горожан, в том числе психологическим, написал он в своем блоге.
Смертность растет
Как указал мэр, смертность от коронавируса в столице продолжает расти, кроме того, увеличивается количество очень тяжелых больных, пациентов в реанимации, на ИВЛ.
"Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин напомнил, что ежедневный прирост COVID-19 вышел "на уровень четырех тысяч", что сопоставимо с апрельской статистикой.
Он рассказал, что с начала месяца пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 11%, но этого недостаточно, хотя "формально — цифры большие". Глава города пояснил, что эти показатели стали результатов недавно принятых мер: двухнедельных каникул, перехода на удаленку и домашнего режима для лиц старше 65 лет.
"Надо поберечь себя"
При этом Собянин заметил, что среди умерших от COVID-19 83% составляют пожилые граждане, в половине летальных случаев коронавирусу сопутствовали хронические заболевания.
Поэтому, как заявил мэр, власти будут последовательно "просить и убеждать" людей из групп риска меньше передвигаться по городу и не выходить из дома без крайней необходимости.
"Мы устали от всех этих ограничений, они длятся уже с весны, но надо поберечь себя, осталось нам не так много — месяцы, для того чтобы выйти из этой ситуации. Через несколько месяцев точно появится вакцина, которую можно изготавливать в промышленном масштабе", — отметил он.
Коечный фонд
По словам мэра, столичный коечный фонд сейчас загружен меньше, чем весной во время пика.
Кроме того, власти города подготовили резервные госпитали, которые обеспечат дополнительные мощности.
Он напомнил, что в Москве уже открыли два временных госпиталя для пациентов с коронавирусов.
"Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", — продолжил он.
Собянин добавил, что из-за возросшего числа тестов COVID-19 стали выявлять больше пациентов, у которых нет симптомов. Однако доля тяжелобольных по-прежнему не уменьшается.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
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За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
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Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
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Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
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Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
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Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
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Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
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Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
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За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
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В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
Про удаленку
Мэр столицы объяснил, что данные сотрудников, которые перешли на удаленный режим работы, позволят властям оценить эффективность введенных ограничений по борьбе с вирусом. Именно поэтому работодатели должны предоставить номера телефонов, транспортных карт и машин тех, кто трудится в дистанционном режиме, задачи "следить за жителями" у правительства нет.
"Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения", - пояснил мэр.
Он указал, что сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут. При этом действие льготного проезда для школьников и лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями временно приостановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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