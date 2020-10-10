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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201010/mera-1579125872.html
Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений, в эфире Первого канала он назвал... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T02:41
2020-10-10T04:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> назвал следующую неделю решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений, в эфире <u><a href="https://www.1tv.ru/">Первого канала</a></u> он назвал введение жестких мер "последним шагом, который можно предпринять".По его словам, власти столицы не хотят "ничего закрывать", однако экономика отходит на второй план, когда под угрозой оказывается здоровье людей.Как подчеркнул глава города, если на грядущей неделе ситуация с коронавирусом улучшится, то жестких карантинных мер удастся избежать. Необходимо сохранить "рабочие места, заработную плату, развитие города", так как все это тесно связано со здоровьем горожан, в том числе психологическим, написал он в своем блоге.Смертность растетКак указал мэр, смертность от коронавируса в столице продолжает расти, кроме того, увеличивается количество очень тяжелых больных, пациентов в реанимации, на ИВЛ.Собянин напомнил, что ежедневный прирост COVID-19 вышел "на уровень четырех тысяч", что сопоставимо с апрельской статистикой.Он рассказал, что с начала месяца пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 11%, но этого недостаточно, хотя "формально — цифры большие". Глава города пояснил, что эти показатели стали результатов недавно принятых мер: двухнедельных каникул, перехода на удаленку и домашнего режима для лиц старше 65 лет."Надо поберечь себя"При этом Собянин заметил, что среди умерших от COVID-19 83% составляют пожилые граждане, в половине летальных случаев коронавирусу сопутствовали хронические заболевания.Поэтому, как заявил мэр, власти будут последовательно "просить и убеждать" людей из групп риска меньше передвигаться по городу и не выходить из дома без крайней необходимости.Коечный фондПо словам мэра, столичный коечный фонд сейчас загружен меньше, чем весной во время пика.Кроме того, власти города подготовили резервные госпитали, которые обеспечат дополнительные мощности.Он напомнил, что в Москве уже открыли два временных госпиталя для пациентов с коронавирусов."Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", — продолжил он.Собянин добавил, что из-за возросшего числа тестов COVID-19 стали выявлять больше пациентов, у которых нет симптомов. Однако доля тяжелобольных по-прежнему не уменьшается.Про удаленкуМэр столицы объяснил, что данные сотрудников, которые перешли на удаленный режим работы, позволят властям оценить эффективность введенных ограничений по борьбе с вирусом. Именно поэтому работодатели должны предоставить номера телефонов, транспортных карт и машин тех, кто трудится в дистанционном режиме, задачи "следить за жителями" у правительства нет."Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения", - пояснил мэр.Он указал, что сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут. При этом действие льготного проезда для школьников и лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями временно приостановлено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом

02:41 10.10.2020 (обновлено: 04:13 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений, в эфире Первого канала он назвал введение жестких мер "последним шагом, который можно предпринять".
По его словам, власти столицы не хотят "ничего закрывать", однако экономика отходит на второй план, когда под угрозой оказывается здоровье людей.
Проверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 08:00
Маска на подбородке. Как россияне готовятся ко второй волне COVID-19
Как подчеркнул глава города, если на грядущей неделе ситуация с коронавирусом улучшится, то жестких карантинных мер удастся избежать. Необходимо сохранить "рабочие места, заработную плату, развитие города", так как все это тесно связано со здоровьем горожан, в том числе психологическим, написал он в своем блоге.

Смертность растет

Как указал мэр, смертность от коронавируса в столице продолжает расти, кроме того, увеличивается количество очень тяжелых больных, пациентов в реанимации, на ИВЛ.

"Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин напомнил, что ежедневный прирост COVID-19 вышел "на уровень четырех тысяч", что сопоставимо с апрельской статистикой.
Он рассказал, что с начала месяца пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился на 11%, но этого недостаточно, хотя "формально — цифры большие". Глава города пояснил, что эти показатели стали результатов недавно принятых мер: двухнедельных каникул, перехода на удаленку и домашнего режима для лиц старше 65 лет.
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах

"Надо поберечь себя"

При этом Собянин заметил, что среди умерших от COVID-19 83% составляют пожилые граждане, в половине летальных случаев коронавирусу сопутствовали хронические заболевания.
Поэтому, как заявил мэр, власти будут последовательно "просить и убеждать" людей из групп риска меньше передвигаться по городу и не выходить из дома без крайней необходимости.

"Мы устали от всех этих ограничений, они длятся уже с весны, но надо поберечь себя, осталось нам не так много — месяцы, для того чтобы выйти из этой ситуации. Через несколько месяцев точно появится вакцина, которую можно изготавливать в промышленном масштабе", — отметил он.

Коечный фонд

По словам мэра, столичный коечный фонд сейчас загружен меньше, чем весной во время пика.
Кроме того, власти города подготовили резервные госпитали, которые обеспечат дополнительные мощности.
Он напомнил, что в Москве уже открыли два временных госпиталя для пациентов с коронавирусов.
"Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", — продолжил он.
Собянин добавил, что из-за возросшего числа тестов COVID-19 стали выявлять больше пациентов, у которых нет симптомов. Однако доля тяжелобольных по-прежнему не уменьшается.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Про удаленку

Мэр столицы объяснил, что данные сотрудников, которые перешли на удаленный режим работы, позволят властям оценить эффективность введенных ограничений по борьбе с вирусом. Именно поэтому работодатели должны предоставить номера телефонов, транспортных карт и машин тех, кто трудится в дистанционном режиме, задачи "следить за жителями" у правительства нет.
"Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения", - пояснил мэр.
Он указал, что сотрудникам на удаленке, которые не входят в группу риска, транспортные карты блокировать не будут. При этом действие льготного проезда для школьников и лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями временно приостановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Инфографика
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