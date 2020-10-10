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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579233024.html
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T23:58
2020-10-10T23:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также крупным селам, несмотря на достигнутые в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> договоренности о перемирии."В данный момент Мартуни, Шуши и различные крупные сельские общины Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) подвергаются ракетному обстрелу", - цитирует слова Погосяна действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились более 10 часов.
нагорно-карабахская республика
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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нагорно-карабахская республика, армения, в мире

В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши

23:58 10.10.2020 (обновлено: 23:59 10.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДом, сгоревший после обстрела, в азербайджанском селе Сарыджалы Агджабединского района
Дом, сгоревший после обстрела, в азербайджанском селе Сарыджалы Агджабединского района - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также крупным селам, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о перемирии.
"В данный момент Мартуни, Шуши и различные крупные сельские общины Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) подвергаются ракетному обстрелу", - цитирует слова Погосяна действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились более 10 часов.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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