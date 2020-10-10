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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579217240.html
В Армении рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе
Режим прекращения огня в Карабахе, вступивший в силу в субботу, в основном сохранялся, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T20:22
2020-10-10T20:27
арцрун ованнисян
владимир путин
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Режим прекращения огня в Карабахе, вступивший в силу в субботу, в основном сохранялся, сообщил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились больше 10 часов."Режим прекращения огня в основном сохранялся, были отдельные провокации, на которые отвечала Армия обороны", - сказал Ованнисян на брифинге.В частности, по его словам, на некоторых участках линии соприкосновения Армия обороны позволила азербайджанской стороне забрать тела погибших, однако этот процесс был приостановлен. "Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как он также используется для провокаций", - заявил представитель минобороны.Он также сообщил, что по данным на пятницу и до полудня субботы азербайджанская сторона потеряла примерно 200 человек убитыми, четыре единицы автотехники и три беспилотника.
https://ria.ru/20201010/oon-1579217097.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе
Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы.
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арцрун ованнисян, владимир путин, минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

20:22 10.10.2020 (обновлено: 20:27 10.10.2020)
 
© AP PhotoСобор Покрова Святой Божьей Матери в Степанакерте
Собор Покрова Святой Божьей Матери в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Режим прекращения огня в Карабахе, вступивший в силу в субботу, в основном сохранялся, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились больше 10 часов.
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"Режим прекращения огня в основном сохранялся, были отдельные провокации, на которые отвечала Армия обороны", - сказал Ованнисян на брифинге.
В частности, по его словам, на некоторых участках линии соприкосновения Армия обороны позволила азербайджанской стороне забрать тела погибших, однако этот процесс был приостановлен. "Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как он также используется для провокаций", - заявил представитель минобороны.
Он также сообщил, что по данным на пятницу и до полудня субботы азербайджанская сторона потеряла примерно 200 человек убитыми, четыре единицы автотехники и три беспилотника.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянВладимир ПутинМинобороны АрменииНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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