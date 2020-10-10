https://ria.ru/20201010/karabakh-1579217240.html

В Армении рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня в Карабахе, вступивший в силу в субботу, в основном сохранялся, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T20:22

2020-10-10T20:22

2020-10-10T20:27

арцрун ованнисян

владимир путин

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579151181_0:155:3189:1949_1400x0_80_0_0_9f3c9f9176df99c9272e319f21220641.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Режим прекращения огня в Карабахе, вступивший в силу в субботу, в основном сохранялся, сообщил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились больше 10 часов."Режим прекращения огня в основном сохранялся, были отдельные провокации, на которые отвечала Армия обороны", - сказал Ованнисян на брифинге.В частности, по его словам, на некоторых участках линии соприкосновения Армия обороны позволила азербайджанской стороне забрать тела погибших, однако этот процесс был приостановлен. "Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как он также используется для провокаций", - заявил представитель минобороны.Он также сообщил, что по данным на пятницу и до полудня субботы азербайджанская сторона потеряла примерно 200 человек убитыми, четыре единицы автотехники и три беспилотника.

https://ria.ru/20201010/oon-1579217097.html

7

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-10T20:22 true PT0M52S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, владимир путин, минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире