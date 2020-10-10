https://ria.ru/20201010/karabakh-1579212241.html

В Баку заявили, что попытки контрударов армянских военных были отбиты

Минобороны Азербайджана заявило, что попытки контрударов ВС Армении отбиты по нескольким направлениям линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:43

2020-10-10T19:43

2020-10-10T20:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

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армения

в мире

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<strong>БАКУ, 10 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что попытки контрударов ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> отбиты по нескольким направлениям линии соприкосновения в Карабахе.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились больше 10 часов."Не соблюдая режим гуманитарного прекращения огня, подразделения вооруженных сил Армении, сосредоточив силы и средства, предприняли попытку к наступлению на разных направлениях фронта. В дневное время противник предпринял попытку атаковать со стороны села Туг в направлении Гадрута и со стороны сёл Арагул и Баназура в направлении Джебраила. В результате превентивных мер, предпринятых нашими подразделениями, противник, неся многочисленные потери в живой силе и военной технике, был вынужден отступить. Наши подразделения, грамотно организовавшие оборону, пресекли продвижение противника и разгромили его, заманив в ловушку. В результате боестолкновения было уничтожено 38 военнослужащих противника, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 7 артиллерийских орудий и 2 грузовика с боеприпасами. В настоящее время, наши войска удерживают оперативное преимущество на всей протяжённости фронта", - сообщили в пресс-службе военного ведомства.По данным Минобороны Азербайджана, войска страны в настоящее время имеют превосходство на всем фронте.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579209641.html

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нагорно-карабахская республика

москва

азербайджан

армения

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Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T19:43 true PT0M13S

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