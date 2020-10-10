https://ria.ru/20201010/karabakh-1579209641.html

В Баку заявили о выпущенной из Армении ракете "Скад" по городу Мингячевир

Ракета "Скад" (Р-17) была выпушена с территории Армении на азербайджанский город Мингячевир, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T19:18

2020-10-10T19:18

2020-10-10T19:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

арцрун ованнисян

обсе

зрк с-300

владимир путин

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армения

в мире

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<strong>БАКУ, 10 окт – РИА Новости.</strong> Ракета "Скад" (Р-17) была выпушена с территории Армении на азербайджанский город Мингячевир, сообщил помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a>.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились больше 10 часов."С территории Армении на азербайджанский город Мингячевир была выпущена баллистическая ракета "Скад". Наши силы ПВО уничтожили ракету при помощи <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a>", - написал Гаджиев в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/hikmethajiyev" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, прикрепив видео.В свою очередь представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> опроверг заявление Баку об ударе по городу."Опровергаю эту информацию", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Raffi_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Ованнисян</a> РИА Новости.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/azerbaydzhan-1579160156.html

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180058.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, арцрун ованнисян, обсе, зрк с-300, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире