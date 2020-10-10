https://ria.ru/20201010/karabakh-1579202799.html

Горбачев оценил соглашение о перемирии в Карабахе

Экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что дело не должно ограничиться только этим -... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T18:24

2020-10-10T18:24

2020-10-10T19:06

обсе

владимир путин

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

михаил горбачев

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a> поддержал договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что дело не должно ограничиться только этим - обязательно должны последовать реальные переговоры, хотя они будут очень трудными, но эту застарелую проблему нельзя оставлять нерешенной."Я поддерживаю принятое решение", - заявил Горбачев РИА Новости, комментируя договоренности о перемирии в Карабахе. Он подчеркнул, что активную роль в достижении этого перемирия сыграла Россия."Но очень важно, чтобы перемирием дело не ограничилось, поэтому так важно обязательство двух стран провести переговоры по урегулированию конфликта. Это будут очень трудные переговоры. Проблема тяжелая, застарелая. Но оставлять ее нерешенной годами, десятилетиями нельзя. За этим первым шагом должны последовать реальные переговоры", - убежден бывший советский лидер.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html

https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579190422.html

Стас Титов Предатель. 55

Арсений Новиков Тьфу на него. 51

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нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Степанакерта разгребают завалы и восстанавливают электросети в городе Жители Степанакерта тоже приводят в порядок свой город, восстанавливают электросети, разгребают завалы. 2020-10-10T18:24 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, михаил горбачев, азербайджан, армения, в мире