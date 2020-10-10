https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180309.html

В Карабахе заявили, что бои остановились везде, кроме Гадрута

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что со вступлением в силу режима прекращения огня боевые действия в Карабахе остановились везде, кроме... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T15:02

2020-10-10T15:02

2020-10-10T15:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

сергей лавров

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт — РИА Новости.</strong> МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявил, что со вступлением в силу режима прекращения огня боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> остановились везде, кроме Гадрута, где идет операция по ликвидации азербайджанской диверсионно-разведывательной группы.Перемирие вступило в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск), согласно договоренностям, достигнутым на переговорах министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с участием главы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> в Москве.Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.Действия диверсантов в непризнанной НКР связали со словами президента Азербайджана, который накануне заявил о взятии Гадрута.Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.Армянская сторона, в свою очередь, обвинила Баку в обстрелах Гадрута."Подразделения Армии обороны Карабаха пресекают атаки противника на южном фланге. Азербайджанские ВС обстреливают город Гадрут", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в <a href="https://www.facebook.com/search/top/?q=Shushan+Stepanyan" target="_blank">фейсбуке</a>.В МИД Армении заявили, что работа по воплощению московских договоренностей ведется "по всем дипломатическим каналам".Переговоры в МосквеВ пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>. В российскую столицу дипломатов пригласил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>.Переговоры длились дольше десяти часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.Обострение конфликта в Нагорном КарабахеБои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180058.html

https://ria.ru/20201010/gadrut-1579161376.html

Арсений Новиков Эрдогашка - промокашка вмешается. Ему совсем не нужен мир в Карабахе. Он везде проигрывает, надеется что в Карабахе повезёт. Алиев вытянется в струнку и всё исполнит. 41

Я и снова Я ну как он поет. ликвидации диверсионно-разведывательной группы. 38

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T15:02 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире