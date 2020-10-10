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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180309.html
В Карабахе заявили, что бои остановились везде, кроме Гадрута
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что со вступлением в силу режима прекращения огня боевые действия в Карабахе остановились везде, кроме... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T15:02
2020-10-10T15:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
сергей лавров
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт — РИА Новости.</strong> МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявил, что со вступлением в силу режима прекращения огня боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> остановились везде, кроме Гадрута, где идет операция по ликвидации азербайджанской диверсионно-разведывательной группы.Перемирие вступило в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск), согласно договоренностям, достигнутым на переговорах министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с участием главы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> в Москве.Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.Действия диверсантов в непризнанной НКР связали со словами президента Азербайджана, который накануне заявил о взятии Гадрута.Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.Армянская сторона, в свою очередь, обвинила Баку в обстрелах Гадрута."Подразделения Армии обороны Карабаха пресекают атаки противника на южном фланге. Азербайджанские ВС обстреливают город Гадрут", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в <a href="https://www.facebook.com/search/top/?q=Shushan+Stepanyan" target="_blank">фейсбуке</a>.В МИД Армении заявили, что работа по воплощению московских договоренностей ведется "по всем дипломатическим каналам".Переговоры в МосквеВ пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>. В российскую столицу дипломатов пригласил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>.Переговоры длились дольше десяти часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.Обострение конфликта в Нагорном КарабахеБои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579180058.html
https://ria.ru/20201010/gadrut-1579161376.html
Эрдогашка - промокашка вмешается. Ему совсем не нужен мир в Карабахе. Он везде проигрывает, надеется что в Карабахе повезёт. Алиев вытянется в струнку и всё исполнит.
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ну как он поет. ликвидации диверсионно-разведывательной группы.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Воздушная тревога в Степанакерте
В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги.
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обсе, сергей лавров, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили, что бои остановились везде, кроме Гадрута

15:02 10.10.2020 (обновлено: 15:44 10.10.2020)
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт — РИА Новости. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что со вступлением в силу режима прекращения огня боевые действия в Карабахе остановились везде, кроме Гадрута, где идет операция по ликвидации азербайджанской диверсионно-разведывательной группы.
Перемирие вступило в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск), согласно договоренностям, достигнутым на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД России Сергея Лаврова в Москве.
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 14:59Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Глава МИД Азербайджана рассказал о ситуации в Карабахе
Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Несмотря на то что с момента установления режима прекращения огня прошло около трех часов, операции по блокаде и уничтожению проникшей группы продолжаются. На остальных участках фронта относительно спокойно", — говорится в сообщении МИД.

Действия диверсантов в непризнанной НКР связали со словами президента Азербайджана, который накануне заявил о взятии Гадрута.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.
"Потому что Армения в очередной раз прибегла к провокации. Сегодня к 12 часам должно было наступить перемирие, но Армения совершила попытку нападения и получила ответ", — сказал Байрамов на брифинге в субботу.
Армянская сторона, в свою очередь, обвинила Баку в обстрелах Гадрута.
"Подразделения Армии обороны Карабаха пресекают атаки противника на южном фланге. Азербайджанские ВС обстреливают город Гадрут", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.
В МИД Армении заявили, что работа по воплощению московских договоренностей ведется "по всем дипломатическим каналам".

Переговоры в Москве

В пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент России Владимир Путин.
Переговоры длились дольше десяти часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий армянской армии - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 12:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения сообщила об обстреле Азербайджаном города Гадрут в Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕСергей ЛавровНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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