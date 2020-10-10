В Карабахе заявили, что бои остановились везде, кроме Гадрута
15:02 10.10.2020 (обновлено: 15:44 10.10.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 10 окт — РИА Новости. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что со вступлением в силу режима прекращения огня боевые действия в Карабахе остановились везде, кроме Гадрута, где идет операция по ликвидации азербайджанской диверсионно-разведывательной группы.
Перемирие вступило в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск), согласно договоренностям, достигнутым на переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД России Сергея Лаврова в Москве.
Однако уже в субботу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
"Несмотря на то что с момента установления режима прекращения огня прошло около трех часов, операции по блокаде и уничтожению проникшей группы продолжаются. На остальных участках фронта относительно спокойно", — говорится в сообщении МИД.
Действия диверсантов в непризнанной НКР связали со словами президента Азербайджана, который накануне заявил о взятии Гадрута.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что процессы в рамках соглашения по прекращению огня на линии соприкосновения в Карабахе пока не начались из-за отсутствия условий для их реализации.
"Потому что Армения в очередной раз прибегла к провокации. Сегодня к 12 часам должно было наступить перемирие, но Армения совершила попытку нападения и получила ответ", — сказал Байрамов на брифинге в субботу.
Армянская сторона, в свою очередь, обвинила Баку в обстрелах Гадрута.
"Подразделения Армии обороны Карабаха пресекают атаки противника на южном фланге. Азербайджанские ВС обстреливают город Гадрут", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке.
В МИД Армении заявили, что работа по воплощению московских договоренностей ведется "по всем дипломатическим каналам".
Переговоры в Москве
В пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент России Владимир Путин.
Переговоры длились дольше десяти часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988-го, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.