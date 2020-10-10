https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html

Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе. РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T11:44

2020-10-10T11:44

2020-10-10T14:35

владимир путин

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт — РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе."Игнорируя объявленное 10 октября с 12:00 гуманитарное перемирие, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Карахамбейли. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", — написала пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.В свою очередь, в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянскими военными городов Тертер и Агдам.Баку обвинил Ереван в "грубом нарушении" перемирия. Армянская сторона это отрицает.Перемирие в КарабахеВ пятницу в Москве прошли переговоры глав МИД Армении и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>. В российскую столицу дипломатов пригласил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>.Переговоры длились дольше десяти часов и завершились принятием соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.Обострение конфликта в КарабахеБои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/sirena-1579156757.html

https://ria.ru/20201010/peregovory-1579150524.html

Степан Краснов Эрдоган ещё и Москву подставляет. Показывает что Москва не влияет ни на что в регионе. Про Алиева говорить бесполезно. Что ему скажут, то и сделает. 86

ludmila emaletdinova Это Эрдоган вносит свои коррективы в договор о перемирии. 77

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T11:44 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире