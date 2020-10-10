https://ria.ru/20201010/karabakh-1579155295.html

Перемирие в Карабахе не заменит устойчивого решения, заявили в МИД Турции

Перемирие в Карабахе является важным шагом, но оно не заменит устойчивого решения проблемы, Баку дал последний шанс Еревану для прекращения оккупации своих... РИА Новости, 10.10.2020

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2020-10-10T11:34

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обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

мид турции

ереван

баку

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<strong>АНКАРА, 10 окт - РИА Новости.</strong> Перемирие в Карабахе является важным шагом, но оно не заменит устойчивого решения проблемы, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> дал последний шанс <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревану</a> для прекращения оккупации своих земель, говорится в заявлении <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a>.Баку и Ереван в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ночь на субботу договорились о прекращении огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> с полудня 10 октября. Главы МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов."Азербайджан дал Армении дал последнюю возможность для ухода со своих оккупированных земель. Перемирие, объявленное с целью обмена пленными и телами погибших, является важным первым шагом, однако оно не заменит устойчивого решения проблемы. Как всегда говорила <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, она поддержит то решение, которое примет Азербайджан. С этим подходом мы продолжаем быть рядом с Азербайджаном", - заявил МИД Турции.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579147760.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

нагорный карабах

ереван

баку

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Воздушная тревога в Степанакерте В Степанакерте впервые после окончания переговоров в Москве, где были достигнуты договоренности о прекращении огня с 12.00 субботы, включили сирену воздушной тревоги. 2020-10-10T11:34 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, нагорный карабах, мид турции, ереван, баку, в мире