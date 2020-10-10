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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579152171.html
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T11:01
2020-10-10T11:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.</strong> Режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве.В них участвовали министры иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и глава российского МИД Сергей Лавров. Переговорный процесс занял около десяти часов. Прошедшие переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными за последние 20 лет.Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.При этом в субботу минобороны непризнанной НКР сообщило, что боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. Как сообщили в Минобороны Армении, подразделениям армии обороны Карабаха приказали прекратить огонь.Пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян также заявила, что Азербайджан после московских переговоров о перемирии стал активно использовать беспилотники.В свою очередь, в Баку заявили об обстреле армянскими военными поселка Гадрут. В Ереване это опровергли.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201010/armeniya-1579137985.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/konflikt-1579146092.html
https://ria.ru/20201007/turkey-caucasus-1578482919.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу

11:01 10.10.2020 (обновлено: 11:30 10.10.2020)
 
© REUTERS / Photolure / Hayk BaghdasaryanПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© REUTERS / Photolure / Hayk Baghdasaryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве.
В них участвовали министры иностранных дел Армении и Азербайджана и глава российского МИД Сергей Лавров. Переговорный процесс занял около десяти часов. Прошедшие переговоры по Карабаху стали самыми продолжительными за последние 20 лет.
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Вчера, 08:08Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В МИД Армении отметили роль России в достижении соглашения по Карабаху
Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.
При этом в субботу минобороны непризнанной НКР сообщило, что боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении.
Как сообщили в Минобороны Армении, подразделениям армии обороны Карабаха приказали прекратить огонь.
Пресс-секретарь армянского ведомства Шушан Степанян также заявила, что Азербайджан после московских переговоров о перемирии стал активно использовать беспилотники.
Сбитый разведывательный беспилотник вооруженных сил Азербайджана - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
Вчера, 10:04
Торопятся до перемирия. Ереван заметил беспилотники Баку в Карабахе
В свою очередь, в Баку заявили об обстреле армянскими военными поселка Гадрут. В Ереване это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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