https://ria.ru/20201010/karabakh-1579134677.html

Американский экс-дипломат прокомментировал договоренности по Карабаху

Московские договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе, считает бывший... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T05:27

2020-10-10T05:27

2020-10-10T05:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Московские договоренности о прекращении огня между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> станут первым шагом на пути к долгому перемирию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a>, считает бывший спецпредставитель <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по урегулированию конфликтов в <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a> Кэри Кавано.Он назвал прекращение огня "очень воодушевляющим шагом"."Это (перемирие) может быть условным, следующий шаг — более широкая дискуссия о том, как сохранить настоящее, более постоянное прекращение огня" - сказал РИА Новости Кавано, который в начале 2000-х годов играл ведущую роль в посреднических усилиях с целью разрешения конфликта."Это первый шаг на пути к соглашению, но последующее соглашение не будет разрешением конфликта, это будет продолжительное прекращение огня", - добавил он.Кавано выразил надежду, что на следующей неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> начнутся "более оживленные" переговоры. Со временем, надеется Кавано, можно будет сосредоточить переговоры не только на прекращении огня, но и собственно на разрешении конфликта."Это не придет быстро... Очень тяжело создать компромиссное решение после столь интенсивных боевых действий", - сказал бывший переговорщик США по Карабаху.Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием трехстороннего соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579131724.html

https://ria.ru/20201010/karabakh-1579129505.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире