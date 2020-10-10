Американский экс-дипломат прокомментировал договоренности по Карабаху
© Фото : Минобороны АрменииПодразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Московские договоренности о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном станут первым шагом на пути к долгому перемирию в Карабахе, считает бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.
Он назвал прекращение огня "очень воодушевляющим шагом".
"Это (перемирие) может быть условным, следующий шаг — более широкая дискуссия о том, как сохранить настоящее, более постоянное прекращение огня" - сказал РИА Новости Кавано, который в начале 2000-х годов играл ведущую роль в посреднических усилиях с целью разрешения конфликта.
"Это первый шаг на пути к соглашению, но последующее соглашение не будет разрешением конфликта, это будет продолжительное прекращение огня", - добавил он.
Кавано выразил надежду, что на следующей неделе в Москве начнутся "более оживленные" переговоры. Со временем, надеется Кавано, можно будет сосредоточить переговоры не только на прекращении огня, но и собственно на разрешении конфликта.
"Это не придет быстро... Очень тяжело создать компромиссное решение после столь интенсивных боевых действий", - сказал бывший переговорщик США по Карабаху.
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились дольше 10 часов и завершились принятием трехстороннего соглашения. Оно содержит четыре пункта по урегулированию конфликта. В частности, стороны объявили о прекращении огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями МККК.
Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе