Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия
12:15 10.10.2020 (обновлено: 01:12 11.10.2020)
БАКУ, 10 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое после переговоров в Москве, грубо нарушается Ереваном, Баку принимает адекватные ответные меры.
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Режим прекращения огня грубо нарушается армянской стороной. Несмотря на достигнутое соглашение с 12.00 ВС Армении предприняли попытку атаки с Агдеринского, Тертерского, Физулинского, Джабраильского направлений. В то же время ряд населенных пунктов подвергается артилеррийскому обстрелу со стороны ВС Армении. Все попытки противника были успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные ответные меры против армянской армии", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.