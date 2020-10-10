https://ria.ru/20201010/azerbaydzhan-1579160156.html

Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

Минобороны Азербайджана заявляет, что соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое после переговоров в Москве, грубо нарушается Ереваном, Баку принимает... РИА Новости, 10.10.2020

2020-10-10T12:15

2020-10-10T12:15

2020-10-11T01:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

баку

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 10 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявляет, что соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое после переговоров в Москве, грубо нарушается <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереваном</a>, Баку принимает адекватные ответные меры.Режим прекращения огня в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вступил в силу в 12.00 по местному времени (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова."Режим прекращения огня грубо нарушается армянской стороной. Несмотря на достигнутое соглашение с 12.00 ВС Армении предприняли попытку атаки с Агдеринского, Тертерского, Физулинского, Джабраильского направлений. В то же время ряд населенных пунктов подвергается артилеррийскому обстрелу со стороны ВС Армении. Все попытки противника были успешно пресечены нашими подразделениями. Предпринимаются адекватные ответные меры против армянской армии", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201010/armeniya-1579145817.html

Old Dervish Смысла в попытке перемирия не было: Одна из сторон должна была сделать решающее заявление. Азербайджан его сделал. Армения нет. Значит реальное перемирие, а не формальное, еще не наступило. Ждем. 37

riv v Да да, в первый раз вы тоже предпринимали "ответные меры", а потом уже не отрицали, что первые начали. 25

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нагорный карабах

баку

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, баку, азербайджан, в мире