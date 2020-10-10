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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201010/armeniya-1579203086.html
Министр обороны Армении обсудил с МККК процедуру обмена пленными
Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в субботу с главой ереванской делегации Международного комитета Красного креста Клэр Мейтро процедуру обмена... РИА Новости, 10.10.2020
2020-10-10T18:27
2020-10-10T19:00
давид тоноян
владимир путин
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_David_Tonojan/" target="_blank" data-auto="true">Давид Тоноян</a> обсудил в субботу с главой ереванской делегации Международного комитета Красного креста Клэр Мейтро процедуру обмена пленными и телами погибших военнослужащих во время перемирия в Карабахе.Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Переговоры длились больше 10 часов."В ходе встречи были рассмотрены процедуры, касающиеся деятельности, при посредничестве МККК и на основании его стандартов, по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших в условиях перемирия, объявленного по всему периметру арцахско-азербайджанской линии фронта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что эту деятельность будут координировать власти Карабаха.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201010/stepanakert-1579189356.html
https://ria.ru/20201010/karabakh-1579156947.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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давид тоноян, владимир путин, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Министр обороны Армении обсудил с МККК процедуру обмена пленными

18:27 10.10.2020 (обновлено: 19:00 10.10.2020)
 
© РИА Новости Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту
 Дым от пожаров, возникших в результате артиллерийских ударов по Степанакерту - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в субботу с главой ереванской делегации Международного комитета Красного креста Клэр Мейтро процедуру обмена пленными и телами погибших военнослужащих во время перемирия в Карабахе.
Баку и Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились больше 10 часов.
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"В ходе встречи были рассмотрены процедуры, касающиеся деятельности, при посредничестве МККК и на основании его стандартов, по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших в условиях перемирия, объявленного по всему периметру арцахско-азербайджанской линии фронта", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что эту деятельность будут координировать власти Карабаха.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаДавид ТоноянВладимир ПутинНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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