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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/stepanakert-1579062352.html
В Степанакерте прогремели сильные взрывы
Сильные взрывы раздались в Степанакерте, в городе включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:31
2020-10-09T16:45
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости.</strong> Сильные взрывы раздались в Степанакерте, в городе включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщает корреспондент, на окраине столицы непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> раздалась серия из шести взрывов.В городе включили сирену воздушной тревоги, из мест попаданий снарядов повалил черный дым.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/karabakh-1579059686.html
https://ria.ru/20201009/vzryvy-1579019933.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе
Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты.
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, степанакерт, в мире

В Степанакерте прогремели сильные взрывы

16:31 09.10.2020 (обновлено: 16:45 09.10.2020)
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости. Сильные взрывы раздались в Степанакерте, в городе включили сирену воздушной тревоги, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает корреспондент, на окраине столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики раздалась серия из шести взрывов.
В городе включили сирену воздушной тревоги, из мест попаданий снарядов повалил черный дым.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 16:21Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан заявил о контроле над рядом населенных пунктов в Карабахе
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В центре Степанакерта прогремели два взрыва
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияСтепанакертВ мире
 
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