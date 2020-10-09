На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52 09.10.2020 (обновлено: 10:00 09.10.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки кирпича и бетона у жилого дома в центре Степанакерта, в балкон которого попала ракета системы залпового огня "Смерч". Скриншот видео
СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались на окраине столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
По отзывам военных, это могут быть ракеты РСЗО "Ураган". Местные жители спустились в бомбоубежища.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
#BREAKING AGAIN!#Azerbaijan just struck #Stepanakert civilian areas for a few times.— Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 9, 2020
The authorities of that country are chronic terrorists & criminals, while the intl community - chronic blind.
No data on casualties yet.#DontBeBlind #RecognizeArtsakh #HumanRights
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.