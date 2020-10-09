https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579095510.html
Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом
Следующая неделя будет решающей в ситуации с COVID-19 в Москве: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:45
2020-10-09T18:45
2020-10-09T22:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Следующая неделя будет решающей в ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", — написал он в личном блоге.Глава города заявил, что с конца сентября загрузка метро и общественного транспорта снизилась всего на 10-11%, "что явно недостаточно". По его словам, минувшая неделя "не принесла заметных улучшений" ситуации с распространением COVID-19: количество новых случаев в столице "стабильно превышает три тысячи в день".Собянин подчеркнул, что власти "не хотят ничего закрывать", так как это последний шаг с точки зрения экономики, однако здоровье населения — на первом месте."Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей", — написал мэр.Он добавил, что из-за увеличения объемов тестирования сейчас выявляется больше бессимптомных больных, однако доля пациентов в тяжелом состоянии также не уменьшается.При этом коечный фонд столицы загружен слабее, чем весной. Сейчас за сутки проводится около тысячи госпитализаций, на пике этот показатель составлял 1,7 тысячи."Мы подготовили резервные госпитали. <...> В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", — пояснил Собянин.За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, это рекорд — больше, чем на пике в мае. За день в стране умер 201 человек, излечились 7092.Самая тяжелая ситуация в в Москве — заболели 3701 человек (днем ранее было 3323). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.Мэр города Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
Вероника Давиденко
Почему, из-за тех, кто безответственно относится к нынешней ситуации- должны страдать люди, которые соблюдают все меры безопастности на работе и в общественных местах. Почему мы должны уходить на удаленки и карантины, сидеть без зарплаты из-за этих безответственных людей???? Может надо сажать на карантин этих людей без масок и перчаток ????
138
Вероника Давиденко
Чтобы не сидеть дома - надо соблюдать то, о чем твердят с самого начала ковида !!!
129
88
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579096497_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_8103ca32f19bbddf56749e88f2eaefeb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Следующая неделя будет решающей в ситуации с COVID-19
в Москве
: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города Сергей Собянин
.
"Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", — написал он в личном блоге.
Глава города заявил, что с конца сентября загрузка метро и общественного транспорта снизилась всего на 10-11%, "что явно недостаточно". По его словам, минувшая неделя "не принесла заметных улучшений" ситуации с распространением COVID-19: количество новых случаев в столице "стабильно превышает три тысячи в день".
Собянин подчеркнул, что власти "не хотят ничего закрывать", так как это последний шаг с точки зрения экономики, однако здоровье населения — на первом месте.
"Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей", — написал мэр.
Он добавил, что из-за увеличения объемов тестирования сейчас выявляется больше бессимптомных больных, однако доля пациентов в тяжелом состоянии также не уменьшается.
При этом коечный фонд столицы загружен слабее, чем весной. Сейчас за сутки проводится около тысячи госпитализаций, на пике этот показатель составлял 1,7 тысячи.
"Мы подготовили резервные госпитали. <...> В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", — пояснил Собянин.
За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев COVID-19
, это рекорд — больше, чем на пике в мае. За день в стране умер 201 человек, излечились 7092.
Самая тяжелая ситуация в в Москве — заболели 3701 человек (днем ранее было 3323). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.
Мэр города Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.