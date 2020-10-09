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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579095510.html
Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом
Следующая неделя будет решающей в ситуации с COVID-19 в Москве: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:45
2020-10-09T22:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Следующая неделя будет решающей в ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", — написал он в личном блоге.Глава города заявил, что с конца сентября загрузка метро и общественного транспорта снизилась всего на 10-11%, "что явно недостаточно". По его словам, минувшая неделя "не принесла заметных улучшений" ситуации с распространением COVID-19: количество новых случаев в столице "стабильно превышает три тысячи в день".Собянин подчеркнул, что власти "не хотят ничего закрывать", так как это последний шаг с точки зрения экономики, однако здоровье населения — на первом месте."Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей", — написал мэр.Он добавил, что из-за увеличения объемов тестирования сейчас выявляется больше бессимптомных больных, однако доля пациентов в тяжелом состоянии также не уменьшается.При этом коечный фонд столицы загружен слабее, чем весной. Сейчас за сутки проводится около тысячи госпитализаций, на пике этот показатель составлял 1,7 тысячи."Мы подготовили резервные госпитали. &lt;...&gt; В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", — пояснил Собянин.За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, это рекорд — больше, чем на пике в мае. За день в стране умер 201 человек, излечились 7092.Самая тяжелая ситуация в в Москве — заболели 3701 человек (днем ранее было 3323). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.Мэр города Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
Почему, из-за тех, кто безответственно относится к нынешней ситуации- должны страдать люди, которые соблюдают все меры безопастности на работе и в общественных местах. Почему мы должны уходить на удаленки и карантины, сидеть без зарплаты из-за этих безответственных людей???? Может надо сажать на карантин этих людей без масок и перчаток ????
138
Чтобы не сидеть дома - надо соблюдать то, о чем твердят с самого начала ковида !!!
129
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом

18:45 09.10.2020 (обновлено: 22:21 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в Сокольниках
Временный госпиталь COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следующая неделя будет решающей в ситуации с COVID-19 в Москве: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города Сергей Собянин.
"Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", — написал он в личном блоге.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Глава города заявил, что с конца сентября загрузка метро и общественного транспорта снизилась всего на 10-11%, "что явно недостаточно". По его словам, минувшая неделя "не принесла заметных улучшений" ситуации с распространением COVID-19: количество новых случаев в столице "стабильно превышает три тысячи в день".
Собянин подчеркнул, что власти "не хотят ничего закрывать", так как это последний шаг с точки зрения экономики, однако здоровье населения — на первом месте.
"Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей", — написал мэр.
Он добавил, что из-за увеличения объемов тестирования сейчас выявляется больше бессимптомных больных, однако доля пациентов в тяжелом состоянии также не уменьшается.
При этом коечный фонд столицы загружен слабее, чем весной. Сейчас за сутки проводится около тысячи госпитализаций, на пике этот показатель составлял 1,7 тысячи.
"Мы подготовили резервные госпитали. <...> В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", — пояснил Собянин.
Проверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 08:00
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За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев COVID-19, это рекорд — больше, чем на пике в мае. За день в стране умер 201 человек, излечились 7092.
Самая тяжелая ситуация в в Москве — заболели 3701 человек (днем ранее было 3323). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.
Мэр города Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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