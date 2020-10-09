https://ria.ru/20201009/sobyanin-1579095510.html

Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом

Следующая неделя будет решающей в ситуации с COVID-19 в Москве: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:45

2020-10-09T18:45

2020-10-09T22:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Следующая неделя будет решающей в ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>: если обстановка стабилизируется, то будет шанс обойтись без более жестких мер, заявил мэр города <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", — написал он в личном блоге.Глава города заявил, что с конца сентября загрузка метро и общественного транспорта снизилась всего на 10-11%, "что явно недостаточно". По его словам, минувшая неделя "не принесла заметных улучшений" ситуации с распространением COVID-19: количество новых случаев в столице "стабильно превышает три тысячи в день".Собянин подчеркнул, что власти "не хотят ничего закрывать", так как это последний шаг с точки зрения экономики, однако здоровье населения — на первом месте."Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей", — написал мэр.Он добавил, что из-за увеличения объемов тестирования сейчас выявляется больше бессимптомных больных, однако доля пациентов в тяжелом состоянии также не уменьшается.При этом коечный фонд столицы загружен слабее, чем весной. Сейчас за сутки проводится около тысячи госпитализаций, на пике этот показатель составлял 1,7 тысячи."Мы подготовили резервные госпитали. <...> В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи", — пояснил Собянин.За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 126 случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, это рекорд — больше, чем на пике в мае. За день в стране умер 201 человек, излечились 7092.Самая тяжелая ситуация в в Москве — заболели 3701 человек (днем ранее было 3323). В столице количество новых случаев за неделю увеличилось на 53%, за сутки госпитализировано более тысячи больных, на ИВЛ находятся 250 человек.Мэр города Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия. Кроме того, работодатели обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку. Горожан призвали строго соблюдать масочный и перчаточный режимы, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

Вероника Давиденко Почему, из-за тех, кто безответственно относится к нынешней ситуации- должны страдать люди, которые соблюдают все меры безопастности на работе и в общественных местах. Почему мы должны уходить на удаленки и карантины, сидеть без зарплаты из-за этих безответственных людей???? Может надо сажать на карантин этих людей без масок и перчаток ???? 138

Вероника Давиденко Чтобы не сидеть дома - надо соблюдать то, о чем твердят с самого начала ковида !!! 129

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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