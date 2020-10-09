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https://ria.ru/20201009/putin-1579027657.html
Путин намерен обсудить с Совбезом ситуацию на Южном Кавказе
Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза сообщил, что хочет обсудить с ними ситуацию на Кавказе, в соседних регионах. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:24
2020-10-09T14:31
обсе
эммануэль макрон
дональд трамп
сша
азербайджан
армения
в мире
владимир путин
безопасность
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на заседании с постоянными членами Совбеза сообщил, что хочет обсудить с ними ситуацию на Кавказе, в соседних регионах.Глава государства сначала предложил обсудить ситуацию на Дальнем Востоке."Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - сказал он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты Владимир Путин, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201009/putin-1579028993.html
https://ria.ru/20201006/terroristy-1578523313.html
https://ria.ru/20200929/turtsiya-1577966810.html
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сша
азербайджан
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обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, сша, азербайджан, армения, в мире, владимир путин, безопасность, политика

Путин намерен обсудить с Совбезом ситуацию на Южном Кавказе

14:24 09.10.2020 (обновлено: 14:31 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза сообщил, что хочет обсудить с ними ситуацию на Кавказе, в соседних регионах.
Глава государства сначала предложил обсудить ситуацию на Дальнем Востоке.
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Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию на Дальнем Востоке
"Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе", - сказал он.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 21:21Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
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