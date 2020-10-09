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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/pashinyan-1578997183.html
Действия Турции угрожают дестабилизацией во всем мире, заявил Пашинян
Действия Турции в Нагорном Карабахе угрожают дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:30
2020-10-09T12:50
обсе
евразийский экономический союз
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> угрожают дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире, заявил в пятницу премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."В военных действиях против нашего народа участвует не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными специалистами. В них также задействованы завербованные Турцией наемники и боевики из Сирии", - заявил Пашинян на заседании межправсовета <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.По его словам, участие наемников в боевых действиях было "подтверждено специальными заявлениями руководителей стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, а также многочисленными публикациями в авторитетных международных изданиях"."Особую тревогу вызывают активные действия Турции, которые угрожают полностью дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и во всем мире", - отметил премьер Армении. Он назвал боевые действия на линии соприкосновения "азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578863455.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578988956.html
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нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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обсе, евразийский экономический союз, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Действия Турции угрожают дестабилизацией во всем мире, заявил Пашинян

12:30 09.10.2020 (обновлено: 12:50 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Действия Турции в Нагорном Карабахе угрожают дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В военных действиях против нашего народа участвует не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными специалистами. В них также задействованы завербованные Турцией наемники и боевики из Сирии", - заявил Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС.
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По его словам, участие наемников в боевых действиях было "подтверждено специальными заявлениями руководителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также многочисленными публикациями в авторитетных международных изданиях".
"Особую тревогу вызывают активные действия Турции, которые угрожают полностью дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и во всем мире", - отметил премьер Армении. Он назвал боевые действия на линии соприкосновения "азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕЕвразийский экономический союзНагорно-Карабахская РеспубликаНикол ПашинянНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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