https://ria.ru/20201009/pashinyan-1578997183.html

Действия Турции угрожают дестабилизацией во всем мире, заявил Пашинян

Действия Турции в Нагорном Карабахе угрожают дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:30

2020-10-09T12:30

2020-10-09T12:50

обсе

евразийский экономический союз

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости.</strong> Действия <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> угрожают дестабилизацией не только в регионе, но и во всем мире, заявил в пятницу премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."В военных действиях против нашего народа участвует не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными специалистами. В них также задействованы завербованные Турцией наемники и боевики из Сирии", - заявил Пашинян на заседании межправсовета <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>.По его словам, участие наемников в боевых действиях было "подтверждено специальными заявлениями руководителей стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, а также многочисленными публикациями в авторитетных международных изданиях"."Особую тревогу вызывают активные действия Турции, которые угрожают полностью дестабилизировать ситуацию не только в регионе, но и во всем мире", - отметил премьер Армении. Он назвал боевые действия на линии соприкосновения "азербайджано-турецкой агрессией против армянского народа".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/turtsiya-1578863455.html

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578966372.html

https://ria.ru/20201009/karabakh-1578988956.html

4

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, евразийский экономический союз, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире