https://ria.ru/20201009/novichok-1579001949.html

Разработчик "Новичка" жестко ответил на версию об отравлении Навального

Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк заявил, что готов к публичной дискуссии с коллегами, которые утверждают, что в пробах Алексея... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:50

2020-10-09T12:50

2020-10-09T13:06

леонид ринк

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a> заявил, что готов к публичной дискуссии с коллегами, которые утверждают, что в пробах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> нашли следы этого отравляющего вещества.Бывшие коллеги Ринка Владимир Углев и проживающий в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Вил Мирзоянов поддерживают версию об отравлении Навального "Новичком".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<u><strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html">Читайте полный текст интервью >>></a></strong></u>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html

https://ria.ru/20201008/fbk-1578844548.html

Василий Кнутт Давайте, устраивайте ток-шоу в прямом эфире. И Ринк во всем признается. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, госпитализация алексея навального, алексей навальный