https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html

Леонид Ринк: ОЗХО подтвердила отсутствие у Навального токсичного вещества

В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:00

2020-10-09T13:00

2020-10-09T14:12

леонид ринк

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

интервью

в мире

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<em>В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija" target="_blank">ОЗХО</a> во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящееся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое "Новичок", какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет, в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонид Ринк</a>.</em><strong>— Леонид Игоревич, все-таки "Новичок" — это вообще что?</strong>— "Новичок" — это система бинарного оружия, которая состоит как минимум из нескольких нетоксичных компонентов. Нетоксичных. То есть облить (отравить. — Прим. ред.) ими нельзя.<strong>— Ну а почему так называют: отравлен "Новичком", это два компонента? </strong>— Потому что "Новичок" — это российское название. Им все равно, это не то вещество, которым можно обливать. Но ведь оно российское, поэтому удобно называть российским названием.<strong>— Какая-то путаница возникает.</strong>— Конечно, да. Если бы сказали, что были какие-то чистые вещества, "А" — такой-то номер или другие названия, то это были бы вещества, а "Новичок" — это не вещество, это система, состоящая из многих веществ.<strong>— Которые соединяются в нужный момент, скажем так.</strong>— В момент взрыва, если точнее.<strong>— В момент взрыва. Понятно. А у вас есть какие-то догадки, что имеют в виду наши потенциальные друзья на Западе, я так назову их, когда они используют слово "Новичок"?</strong>— Вы знаете, мы уже с вами говорили о моем предположении, что там мог оказаться аминный фрагмент, который теоретически мог бы быть после метаболизма или развала, или отдельного помещения на клиента такого следового количества. Но они оказались еще дурнее и нашли там не непосредственно фрагмент этих отравляющих веществ, а просто какой-то аминный фрагмент, который неизвестно к чему может относиться и относится ли? Потому что такого отравляющего вещества нигде не зарегистрировано.<strong>— То есть они нашли следы неизвестно чего, правильно?</strong>— Абсолютно точно — неизвестно чего.<strong>— То есть само использование слова "Новичок" неправомерно, как и неправомерно использование словосочетания "боевое отравляющее вещество" в данном случае?</strong>— Абсолютно. И точно так же третьим вагоном в отрицаловке нашей идет неправомерно слово "отравление".<strong>— Да, действительно, мы говорили с доктором Сабаевым — главным токсикологом Сибирского федерального округа, главным токсикологом Омска и заведующим отделением Первой городской больницы скорой помощи Омска, куда как раз и поступил блогер Навальный в момент дежурства доктора Сабаева. И он подробно нам объяснил, что не было никакой химической травмы или химической болезни, как он говорит, и это был случай тяжелого метаболического нарушения, то есть внутреннего заболевания. Может, спровоцировано неправильной диетой, алкоголем или чем-то еще на фоне хронического панкреатита. Вот, собственно, вполне доказательно он нам объясняет. Хорошо. Мы с Запада слышим, что это боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество. Каков механизм его действия, если представить, что это действительно было боевое отравляющее нервно-паралитическое вещество? Механизм действия, он какой вообще? Что должно было случиться с Навальным?</strong>— Симптомы, которые отсутствуют у господина <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a>, то есть это и миоз (сужение зрачка. — Прим. ред.), и судороги, и обильные выделения, как говорится, изо всех отверстий и так далее. Такого нет, потому что нигде у него никаких признаков подобного не было в его отравлении. Слово "отравление", строго говоря, не проходит, потому что если там и был какой-то фрагмент, о котором мы говорим, то он малотоксичен, поэтому им отравиться было нельзя. Разве что если полбутылки или ведро выпить, тогда, наверное, можно было отравиться, как от всех лекарств можно отравиться, если перебрать.<strong>— Хорошо, но они говорят, что это следы отравляющего вещества. Можно ли представить себе ситуацию, когда следы вещества есть, а самого вещества не было?</strong>— Вы знаете, слово "отравляющее вещество" уже не проходит, потому что оно отсутствует в классификации отравляющих веществ. Фрагменты, которые они нашли, нет для него подходящего зарегистрированного отравляющего вещества, поэтому они нашли фрагмент, который может относиться к любому, так сказать, моющему веществу, чистящему веществу или просто налитого амина какой-то неизвестной мне природы. Причем не амина, а амида, как они говорят. Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области.<strong>— Что теперь? Спор же все-таки продолжается. Какие доказательства могут выставить стороны в свою пользу?</strong>— Вы знаете, насчет доказательств. Нам-то что доказывать? Пытаться со своими умозаключениями найти какое-то отравляющее вещество среди бесконечного количества веществ, известных в мире, — это не наша задача. Правильно? Наша задача — найти в анализах вещество, которое они укажут или скажут, что оно там было. Причем доказать, что эти фрагменты, которые они нашли, имеются в каком-нибудь отравляющем веществе. Попало оно в список конвенции или не попало, неважно. Что оно существует в каком-то отравляющем веществе. Мы такого вещества не знаем. Может быть, они знают.<strong>— Наверное поэтому этот фрагмент и не был замечен во время анализов в Омске?</strong>— А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где.<strong>— То есть даже если они и заметили этот фрагмент, то он не мог вызвать никакого подозрения, не правда ли?</strong>— Абсолютно. Тем более он мог возникнуть и при приеме каких-нибудь таблеток, и при приеме алкоголя с дубильными веществами. Мы понимаем, насколько они дубильные.<strong>— То есть, Леонид Игоревич, вы хотите сказать, что подобные фрагменты, подобные следы есть в организме сейчас очень многих миллионов людей, которые чувствуют себя прекрасно?</strong>— Я не могу, конечно, утверждать этого, но то, что нашли вещество, которое практически не дает никакой картинки его плохого самочувствия, вы же понимаете, да? Человек чувствует себя превосходно, говорит превосходно, чего еще там надо. Тем более еще интересно, сегодня мне сказали, что какие-то фрагменты нашли на мадам Марии (Певчих. — Прим. ред.), которая бутылку утаскивала. И там вообще бесподобно совершенно. Ее ничем не лечили, фрагменты есть. Она бегает и радуется, и никаких симптомов ни отравления, ни комы, ничего на ней нет. Это вообще бесподобно.<strong>— То есть следы могут быть в ком угодно. Во мне, в вас и так далее, если вы утверждаете, что это может быть результат каких-то дубильных веществ.</strong>— Это не я утверждаю, это утверждают те, кто аналитически искал чего-то. Если они что-нибудь нашли, пусть скажут — что, какой фрагмент они нашли, тогда мы можем думать, какое вещество, в том числе и отравляющее, можно к такому фрагменту придумать или вспомнить, что было такое вещество. А так, простите, нет оснований вообще о чем-то говорить.<strong>— Готовы вы были бы к публичной дискуссии с коллегами, которые утверждают, что нашли следы отравляющих веществ?</strong>— Легко, легко. Без проблем. Задавлю как тараканов.<strong>— Спасибо большое, Леонид Игоревич, дай бог вам здоровья.</strong>— Вы понимаете, когда имеются версии, должны быть доказательства. Мы с вами нормальные, грамотные люди. Если ты строишь какие-то версии, под каждую имеется комплект доказательств. Тогда ты выбираешь и говоришь, что это более-менее истинное положение. Но когда нет доказательств под теорию отравления, а известные вам русские люди, что Мирзоянов, что Углев, люди, которые оплаченные, которым надо говорить только так, поэтому они будут говорить, до смерти утверждать, что там было от Путина и ближайших соратников указание налить чего-нибудь в галоши.<strong>— Ну а что еще им говорить? Поскольку это продается, поэтому и говорят. Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, это наш первый разговор, но не последний. Тема долгоиграющая, будем к ней возвращаться.</strong>— Мне кажется, что тема-то уже заигранная, честно говоря. То есть у них кончились козыри абсолютно. Нет козырей вообще. То есть подтвердилось, что не было отравления в Charite.<strong>— Но они же все пыжатся, санкции теперь будут вводить на основании.</strong>— Пыжиться можно, а второго компонента фосфорного нет. Хоть раздавитесь — нет.<strong>— А он мог как-то испариться?</strong>— Никуда он…. Он гораздо дольше бы держался, нежели амидный фрагмент. Так я слышал по западным источникам, что амидный. А это вообще не токсично, абсолютно.<strong>— Так аминный или амидный?</strong>— Это не наш с вами вопрос.<strong>— То есть если бы был фосфор, то он должен был бы остаться, сто процентов?</strong>— Я насчет "мог бы остаться". Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно чист. Я утверждал, что он бы встал на ноги через два дня после Омска. И лишние две недели я не думаю, что он даже лежал. Я думаю, что он давно спокойно культурно отдыхал за столом.<strong>— Так или иначе, надеюсь, рано или поздно это все всплывет. Будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое, Леонид Игоревич.</strong>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578753301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/1578507153.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578534318.html

https://ria.ru/20201008/dokazatelstva-1578930419.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

Victor Diam История о том, как Навальный из якобы оппозиционера и борцуна с режимом превратился в раскручиваемого завравшимися западными СМИ унылого клоуна. 158

Тамара Грачёва Лехе лавры Аркаши Бабченко не давали покоя,хотел переплюнуть,но увы... 132

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Такого отравляющего вещества нет": Ринк об обследовании Навального в Берлине В конце сентября после якобы отравления и длительной комы из больницы Charite в Германии был выписан Алексей Навальный. ОЗХО во вторник заявила, что в его организме найдено вещество, аналогичное по характеристикам боевому отравляющему веществу "Новичок", но не числящемуся в списках запрещенных химикатов. О том, что такое «Новичок», какие симптомы он вызывает и какие следы оставляет в интервью генеральному директору МИА «Россия Сегодня» Дмитрию Киселёву рассказал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк. 2020-10-09T13:00 true PT13M28S

Фрагмент может относиться к любому моющему веществу – Ринк о результатах обследования Навального Разработчик "Новичка" рассказал в интервью РИА Новости, что эксперты ОЗХО нашли в анализах Навального лишь фрагмент, который может относиться к любому чистящему веществу 2020-10-09T13:00 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, интервью, в мире