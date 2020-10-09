https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579077432.html

В МИД прокомментировали заявления Германии и Франции по Навальному

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в беседе с послом Франции в РФ Пьером Леви выразил недоумение "в связи с неподобающим по... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:30

2020-10-09T17:30

2020-10-09T17:47

госпитализация алексея навального

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

москва

франция

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Первый заместитель министра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Titov_2/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Титов</a> в беседе с послом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_per-levi/" target="_blank" data-auto="true">Пьером Леви</a> выразил недоумение "в связи с неподобающим по содержанию и тональности" совместным заявлением глав <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> и ФРГ по ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщает МИД РФ.Уточняется, что в пятницу первый замминистра иностранных дел России принял посла Франции в РФ по его просьбе."С российской стороны отвели безосновательные нападки по "делу Навального". Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности этих стран предоставлять информацию российским структурам в рамках оказания правовой помощи", - говорится в сообщении.При рассмотрении вопросов двусторонних отношений стороны также подчеркнули потенциал политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия России и Франции."Было отмечено, что на данном этапе важная роль в углублении диалога отводится российско-французским межведомственным Рабочим группам по внешнеполитическим вопросам, перечень которых был утвержден президентами В.В.Путиным и Э.Макроном, а также проведению в 2021 году перекрестного года российско-французского регионального сотрудничества", - отметили в МИД.Кроме того, замглавы МИД РФ и посол Франции обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Отмечено значение реализации инициативы президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о прекращении боевых действий для решения первоочередных гуманитарных вопросов", - уточнили в ведомстве.Ранее главы МИД Франции и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> пока "не предоставила убедительных объяснений". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html

https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579043567.html

https://ria.ru/20201009/germaniya-1579038314.html

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html

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россия

москва

франция

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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