Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579077432.html
В МИД прокомментировали заявления Германии и Франции по Навальному
Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в беседе с послом Франции в РФ Пьером Леви выразил недоумение "в связи с неподобающим по... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:30
2020-10-09T17:47
госпитализация алексея навального
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
москва
франция
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_0:56:2955:1718_1400x0_80_0_0_14e0af911166cb093a5291c1b464cffd.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Первый заместитель министра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Titov_2/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Титов</a> в беседе с послом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_per-levi/" target="_blank" data-auto="true">Пьером Леви</a> выразил недоумение "в связи с неподобающим по содержанию и тональности" совместным заявлением глав <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> и ФРГ по ситуации с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщает МИД РФ.Уточняется, что в пятницу первый замминистра иностранных дел России принял посла Франции в РФ по его просьбе."С российской стороны отвели безосновательные нападки по "делу Навального". Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности этих стран предоставлять информацию российским структурам в рамках оказания правовой помощи", - говорится в сообщении.При рассмотрении вопросов двусторонних отношений стороны также подчеркнули потенциал политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия России и Франции."Было отмечено, что на данном этапе важная роль в углублении диалога отводится российско-французским межведомственным Рабочим группам по внешнеполитическим вопросам, перечень которых был утвержден президентами В.В.Путиным и Э.Макроном, а также проведению в 2021 году перекрестного года российско-французского регионального сотрудничества", - отметили в МИД.Кроме того, замглавы МИД РФ и посол Франции обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."Отмечено значение реализации инициативы президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о прекращении боевых действий для решения первоочередных гуманитарных вопросов", - уточнили в ведомстве.Ранее главы МИД Франции и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> пока "не предоставила убедительных объяснений". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579061201.html
https://ria.ru/20201009/sanktsii-1579043567.html
https://ria.ru/20201009/germaniya-1579038314.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html
5
россия
москва
франция
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_91:0:2820:2047_1400x0_80_0_0_4d94b36de01b9e94570a9ffaf48c772e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, москва, франция, германия, в мире

В МИД прокомментировали заявления Германии и Франции по Навальному

17:30 09.10.2020 (обновлено: 17:47 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в беседе с послом Франции в РФ Пьером Леви выразил недоумение "в связи с неподобающим по содержанию и тональности" совместным заявлением глав МИД Франции и ФРГ по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что в пятницу первый замминистра иностранных дел России принял посла Франции в РФ по его просьбе.
"С российской стороны отвели безосновательные нападки по "делу Навального". Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности этих стран предоставлять информацию российским структурам в рамках оказания правовой помощи", - говорится в сообщении.
При рассмотрении вопросов двусторонних отношений стороны также подчеркнули потенциал политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия России и Франции.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 16:29
Американский политик назвал цели сотрудничества ЦРУ с Навальным
"Было отмечено, что на данном этапе важная роль в углублении диалога отводится российско-французским межведомственным Рабочим группам по внешнеполитическим вопросам, перечень которых был утвержден президентами В.В.Путиным и Э.Макроном, а также проведению в 2021 году перекрестного года российско-французского регионального сотрудничества", - отметили в МИД.
Кроме того, замглавы МИД РФ и посол Франции обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.
"Отмечено значение реализации инициативы президента России Владимира Путина о прекращении боевых действий для решения первоочередных гуманитарных вопросов", - уточнили в ведомстве.
Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что Париж и Берлин "неоднократно" призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но Москва пока "не предоставила убедительных объяснений". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные санкции ЕС из-за дела Навального.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 15:23
Источник раскрыл детали предстоящего решения ЕС по ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Полицейский автомобиль у здания клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 15:01
Немецкий политик: в Берлине молчат о том, кто платит за охрану Навального
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Такого отравляющего вещества нет: Ринк об обследовании Навального в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:00
Леонид Ринк: ОЗХО подтвердила отсутствие у Навального токсичного вещества
 
Обсудить5
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМоскваФранцияГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния