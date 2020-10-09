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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579003122.html
Разработчик "Новичка" призвал коллег рассказать о пробах Навального
Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк в интервью РИА Новости обратился к зарубежным специалистам с призывом рассказать, следы... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:57
2020-10-09T13:08
леонид ринк
госпитализация алексея навального
александр шульгин
алексей навальный
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a> в интервью РИА Новости обратился к зарубежным специалистам с призывом рассказать, следы конкретно какого вещества они обнаружили в пробах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Если они что-нибудь нашли, пусть скажут что, какой фрагмент они нашли, тогда мы можем думать, какое вещество, в том числе и отравляющее, можно к такому фрагменту придумать или вспомнить, что было такое вещество. А так, простите, нет оснований вообще о чем-то говорить", - заявил Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.Эксперт призвал Россию не "оправдываться", а еще раз изучить оставшиеся пробы Навального после того, как Запад расскажет, следы какого вещества они обнаружили.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>. В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Постпред РФ при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578998443.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578989934.html
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60
Фрагмент может относиться к любому моющему веществу – Ринк о результатах обследования Навального
Разработчик "Новичка" рассказал в интервью РИА Новости, что эксперты ОЗХО нашли в анализах Навального лишь фрагмент, который может относиться к любому чистящему веществу
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леонид ринк, госпитализация алексея навального, александр шульгин, алексей навальный, москва, берлин (город), в мире

Разработчик "Новичка" призвал коллег рассказать о пробах Навального

12:57 09.10.2020 (обновлено: 13:08 09.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк в интервью РИА Новости обратился к зарубежным специалистам с призывом рассказать, следы конкретно какого вещества они обнаружили в пробах Алексея Навального.
"Если они что-нибудь нашли, пусть скажут что, какой фрагмент они нашли, тогда мы можем думать, какое вещество, в том числе и отравляющее, можно к такому фрагменту придумать или вспомнить, что было такое вещество. А так, простите, нет оснований вообще о чем-то говорить", - заявил Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
Автомобиль скорой помощи с Алексеем Навальным возле отделения острых отравлений БСМП No1 в Омске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Разработчик "Новичка" оценил симптомы Навального при госпитализации
Эксперт призвал Россию не "оправдываться", а еще раз изучить оставшиеся пробы Навального после того, как Запад расскажет, следы какого вещества они обнаружили.
"Вы знаете, насчет доказательств. Нам-то что доказывать? Пытаться со своими умозаключениями найти какое-то отравляющее вещество среди бесконечного количества веществ, известных в мире, это не наша задача. Правильно? Наша задача найти в анализах вещество, которое они укажут или скажут, что оно там было. Причем доказать, что эти фрагменты, которые они нашли, имеются в каком-нибудь отравляющем веществе. Попало оно в список конвенции или не попало, не важно. Что оно существует в каком-то отравляющем веществе. Мы такого вещества не знаем. Может быть, они знают", - сказал Ринк.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Разработчик "Новичка" заявил о нетоксичности веществ в пробах Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя заявление организации, выразил удивление тем, что медики ФРГ определили "Новичок" в анализах блогера, Берлин ранее заявлял, что не синтезировал подобные вещества. При этом он подчеркнул, что РФ не в чем оправдываться в связи с данной ситуацией, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО. Шульгин также заявил о деградации работы ОЗХО и запредельной политизации ее деятельности.
Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком >>
 
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Леонид РинкГоспитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинАлексей НавальныйМоскваБерлин (город)В мире
 
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