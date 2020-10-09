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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1579000069.html
Ринк: в пробах Навального могли не заметить неопасные вещества
Омские врачи могли пропустить в пробах Алексея Навального следы вещества, выявленного затем Германией и ОЗХО, поскольку оно не было токсичным, заявил в интервью РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:42
2020-10-09T13:09
леонид ринк
госпитализация алексея навального
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Омские врачи могли пропустить в пробах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> следы вещества, выявленного затем <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и ОЗХО, поскольку оно не было токсичным, заявил в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a>."А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где", - сказал он в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Так Ринк ответил на вопрос, могли ли омские врачи не заметить этот фрагмент, а если заметили его, то не обратили на него внимания, так как он не опасен."Абсолютно", - заявил разработчик "Новичка".На днях <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a> объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".МИД РФ в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578998443.html
В принципе, на ранней стадии отравления это наверно возможно. Но напрягает то, что не находя причин впадания в кому врачи не стали копать и искать причину коматозного состояния, а отбрехались полным набором чуши.
55
Искать нужно кому это "выгодно", а не в г.... наврального ковыряться...
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германия
РИА Новости
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леонид ринк, госпитализация алексея навального, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире

Ринк: в пробах Навального могли не заметить неопасные вещества

12:42 09.10.2020 (обновлено: 13:09 09.10.2020)
 
© Фото : @navalny/InstagramАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : @navalny/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Омские врачи могли пропустить в пробах Алексея Навального следы вещества, выявленного затем Германией и ОЗХО, поскольку оно не было токсичным, заявил в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" Леонид Ринк.
"А кто ж будет искать неизвестно чего неизвестно где", - сказал он в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Так Ринк ответил на вопрос, могли ли омские врачи не заметить этот фрагмент, а если заметили его, то не обратили на него внимания, так как он не опасен.
"Абсолютно", - заявил разработчик "Новичка".
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На днях Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
МИД РФ в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.
Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком >>
 
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Леонид РинкГоспитализация Алексея НавальногоАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
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