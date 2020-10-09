https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578998443.html

Разработчик "Новичка" оценил симптомы Навального при госпитализации

У Алексея Навального не было симптомов отравления "Новичком", заявил в интервью РИА Новости разработчик этой нервно-паралитической системы Леонид Ринк. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:36

2020-10-09T12:36

2020-10-09T13:06

леонид ринк

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не было симптомов отравления "Новичком", заявил в интервью РИА Новости разработчик этой нервно-паралитической системы <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a>."Симптомы, которые отсутствуют у господина Навального, то есть это и миоз [сужение зрачка], и судороги, и обильные выделения, как говорится, из всех отверстий, и так далее. Такого нет, потому что нигде у него никаких признаков подобного не было в его отравлении", - сказал Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.По его словам, в ситуации с Навальным необходимо исключить слово "отравление"."Если там и был какой-то фрагмент, о котором мы говорим, то он малотоксичен, поэтому им отравиться было нельзя. Разве что если полбутылки или ведро выпить, тогда, наверное, можно было отравиться. Как от всех лекарств можно отравиться, если перебрать", - сказал специалист.На днях <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a> объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".МИД РФ в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.<u><strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html">Читайте полный текст интервью >>></a></strong></u>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный