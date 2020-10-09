https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578996296.html

Доказательств отравления Навального нет, заявил разработчик "Новичка"

Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк считает, что его бывшие коллеги из корыстных побуждений делают бездоказательные заявления о... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:26

2020-10-09T12:26

2020-10-09T13:09

леонид ринк

госпитализация алексея навального

алексей навальный

швеция

омск

сша

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a> считает, что его бывшие коллеги из корыстных побуждений делают бездоказательные заявления о причастности "Новичка" к якобы отравлению <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Когда имеются версии, должны быть доказательства. Мы с вами нормальные грамотные люди. Если ты строишь какие-то версии, под каждую имеется комплект доказательств. Тогда ты выбираешь и говоришь, что это более-менее истинное положение. Но когда нет доказательств под теорию отравления, а известные вам русские люди - что Мирзоянов, что Углев, - люди, которые оплаченные, которым надо говорить только так, поэтому они будут говорить, до смерти утверждать, что там было от <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> и ближайших соратников указание налить чего-нибудь в галоши", - сказал он в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.Бывшие коллеги Ринка Владимир Углев и проживающий в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Вил Мирзоянов поддерживают версию об отравлении Навального "Новичком".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", а также что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.ОЗХО во вторник заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов. Правительство ФРГ считает, что заявление ОЗХО по делу Навального подтверждает его отравление веществом группы "Новичок", но признаёт, что это вещество не входит в число запрещенных. МИД РФ заявил, что история вокруг Навального получила продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578989934.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577800925.html

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швеция

омск

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Отравления не было" – токсиколог Сабаев назвал возможные причины состояния Навального Врач, спасший Навальному жизнь, категорически отверг отравление. 2020-10-09T12:26 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, омск, сша, происшествия