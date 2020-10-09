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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578989934.html
Разработчик "Новичка" заявил о нетоксичности веществ в пробах Навального
Амиды, следы которых обнаружены в пробах Алексея Навального ОЗХО, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:55
2020-10-09T13:10
леонид ринк
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Амиды, следы которых обнаружены в пробах <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО,</a> не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество, заявил в интервью РИА Новости разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонид Ринк</a>.По его словам, об амидном следе в пробах Навального он "слышал по западным источникам".На днях Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".<a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
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леонид ринк, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире

Разработчик "Новичка" заявил о нетоксичности веществ в пробах Навального

11:55 09.10.2020 (обновлено: 13:10 09.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Амиды, следы которых обнаружены в пробах Алексея Навального ОЗХО, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество, заявил в интервью РИА Новости разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" Леонид Ринк.
По его словам, об амидном следе в пробах Навального он "слышал по западным источникам".

"Какой-то амид. В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще не токсично, абсолютно", - заявил Ринк в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

На днях Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
МИД РФ в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.
Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком >>
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Леонид РинкОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйВ мире
 
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