https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578989934.html

Разработчик "Новичка" заявил о нетоксичности веществ в пробах Навального

Амиды, следы которых обнаружены в пробах Алексея Навального ОЗХО, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:55

2020-10-09T11:55

2020-10-09T13:10

леонид ринк

организация по запрещению химического оружия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Амиды, следы которых обнаружены в пробах <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_" target="_blank">ОЗХО,</a> не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество, заявил в интервью РИА Новости разработчик нервно-паралитической системы "Новичок" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонид Ринк</a>.По его словам, об амидном следе в пробах Навального он "слышал по западным источникам".На днях Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".<a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Леонидом Ринком >></a></strong>

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире