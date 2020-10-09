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https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578986129.html
Разработчик "Новичка" объяснил, почему Навального не могли отравить
ОЗХО не обнаружила в пробах Алексея Навального фосфорный фрагмент, который мог бы указать на применение "Новичка", заявил в интервью РИА Новости его разработчик РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T11:43
2020-10-09T13:06
леонид ринк
организация по запрещению химического оружия
госпитализация алексея навального
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. ОЗХО не обнаружила в пробах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> фосфорный фрагмент, который мог бы указать на применение "Новичка", заявил в интервью РИА Новости его разработчик <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a>.По его словам, об амидном следе в пробах Навального он "слышал по западным источникам".По словам Ринка, в случае отравления "Новичком" фосфорный фрагмент задержался бы в организме и мог бы быть обнаружен раньше амидного.Сейчас, по его словам, искать какие-либо следы поздно, поскольку они полностью выведены. "Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно "чист", — добавил он.На днях <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a> объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".МИД России в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html
https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html
Сказка об отравлении Навального пригодна только для тупого западного электората и для российских отличников ЕГЭ...
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Да вы уже облажались не первый раз с своим новичком. Ваши отмазки только со смехом воспринимать можно.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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леонид ринк, организация по запрещению химического оружия, госпитализация алексея навального, алексей навальный

Разработчик "Новичка" объяснил, почему Навального не могли отравить

11:43 09.10.2020 (обновлено: 13:06 09.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. ОЗХО не обнаружила в пробах Алексея Навального фосфорный фрагмент, который мог бы указать на применение "Новичка", заявил в интервью РИА Новости его разработчик Леонид Ринк.
По его словам, об амидном следе в пробах Навального он "слышал по западным источникам".

"Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет", — сказал ученый в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По словам Ринка, в случае отравления "Новичком" фосфорный фрагмент задержался бы в организме и мог бы быть обнаружен раньше амидного.
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Сейчас, по его словам, искать какие-либо следы поздно, поскольку они полностью выведены. "Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно "чист", — добавил он.
На днях Организация по запрещению химического оружия объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
МИД России в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.
Читайте полный текст интервью >>>
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Леонид РинкОрганизация по запрещению химического оружияГоспитализация Алексея НавальногоАлексей Навальный
 
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