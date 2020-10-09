https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578986129.html

Разработчик "Новичка" объяснил, почему Навального не могли отравить

ОЗХО не обнаружила в пробах Алексея Навального фосфорный фрагмент, который мог бы указать на применение "Новичка", заявил в интервью РИА Новости его разработчик РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T11:43

2020-10-09T11:43

2020-10-09T13:06

леонид ринк

организация по запрещению химического оружия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости</strong>. ОЗХО не обнаружила в пробах <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> фосфорный фрагмент, который мог бы указать на применение "Новичка", заявил в интервью РИА Новости его разработчик <a href="http://ria.ru/person_leonid-rink/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ринк</a>.По его словам, об амидном следе в пробах Навального он "слышал по западным источникам".По словам Ринка, в случае отравления "Новичком" фосфорный фрагмент задержался бы в организме и мог бы быть обнаружен раньше амидного.Сейчас, по его словам, искать какие-либо следы поздно, поскольку они полностью выведены. "Прошло столько недель, что, как говорится, клиент уже давно "чист", — добавил он.На днях <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a> объявила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".МИД России в этой связи заявлял, что ситуация развивается по заранее спланированному конспирологическому сценарию. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин выразил мнение, что вся история разыграна для очередного "транша" санкций, а России "не в чем оправдываться" перед странами Запада.<strong><a href="https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578746928.html

https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578843255.html

Нефертити Васильевна Фишман Сказка об отравлении Навального пригодна только для тупого западного электората и для российских отличников ЕГЭ... 260

Агент Госдепа Да вы уже облажались не первый раз с своим новичком. Ваши отмазки только со смехом воспринимать можно. 161

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, организация по запрещению химического оружия, госпитализация алексея навального, алексей навальный