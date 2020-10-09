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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/kotenok-1579124951.html
В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
Состояние раненного в Нагорном Карабахе российского журналиста Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в Москву, помощь ему оказывают врачи в Армении,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T23:35
2020-10-10T00:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Состояние раненного в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> российского журналиста Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, помощь ему оказывают врачи в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее двух пострадавших при обстреле в Шуши россиян доставили на родину бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией. Котенок, получивший тяжелые ранения, остается в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>.В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши получили ранения трое россиян — Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Репортеры находились на месте происшествия для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе заявляют об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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“Настроение боевое“ — пострадавшие в Карабахе россияне прибыли в Москву
Пострадавшие в Карабахе россияне прибыли в Москву. Члены правительственной делегации уступили им свои места в первом салоне самолёта.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста

23:35 09.10.2020 (обновлено: 00:16 10.10.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр "Эребуни" в Ереване
Пострадавший во время обстрела карабахского города Шуша военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в медицинский центр Эребуни в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Состояние раненного в Нагорном Карабахе российского журналиста Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в Москву, помощь ему оказывают врачи в Армении, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее двух пострадавших при обстреле в Шуши россиян доставили на родину бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией. Котенок, получивший тяжелые ранения, остается в больнице в Ереване.

"Насколько нам известно, его (Котенка - ред.) состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать. Ему оказывается медицинская помощь специалистами в Армении. Пока прогнозы строить рано", - сказал Кузнецов журналистам.

В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши получили ранения трое россиян — Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Репортеры находились на месте происшествия для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе заявляют об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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