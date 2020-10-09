https://ria.ru/20201009/kotenok-1579124951.html

В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста

Состояние раненного в Нагорном Карабахе российского журналиста Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в Москву, помощь ему оказывают врачи в Армении,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T23:35

2020-10-09T23:35

2020-10-10T00:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Состояние раненного в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> российского журналиста Юрия Котенка не позволяет транспортировать его в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, помощь ему оказывают врачи в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее двух пострадавших при обстреле в Шуши россиян доставили на родину бортом летного спецотряда "Россия" с правительственной делегацией. Котенок, получивший тяжелые ранения, остается в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>.В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре карабахского города Шуши получили ранения трое россиян — Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Репортеры находились на месте происшествия для освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе заявляют об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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“Настроение боевое“ — пострадавшие в Карабахе россияне прибыли в Москву Пострадавшие в Карабахе россияне прибыли в Москву. Члены правительственной делегации уступили им свои места в первом салоне самолёта. 2020-10-09T23:35 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире