https://ria.ru/20201009/karabakh-1579080536.html

Переговоры по Карабаху в Москве продолжаются больше часа

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова соответственно по ситуации в... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T17:45

2020-10-09T17:45

2020-10-09T17:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

сергей лавров

мид армении

ильхам алиев

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

москва

сша

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a>, <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограба Мнацаканяна</a> и Джейхуна Байрамова соответственно по ситуации в Нагорном Карабахе продолжаются уже чуть больше часа, передает корреспондент РИА Новости.Практически одновременно с началом трёхсторонних переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> выступил с обращением к нации и заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> даёт <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревану</a> последний шанс вернуться к переговорному формату и вывести войска из Карабаха. Президент Азербайджана пригрозил, что если глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> на московской встрече скажет, что "Карабах - это Армения", то о переговорах не может идти речи. При этом он отметил, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Москве должна прояснить многое, по его словам, должны быть приняты базовые принципы. Алиев также подчеркнул, что статуса-кво по Карабаху больше не существует.В Армении предстоящие консультации комментировали более сдержанно - как заявили РИА Новости в армянском МИД, повестка встречи должна касаться исключительно прекращения боевых действий и решения гуманитарных вопросов, в том числе обмена военнопленными и телами убитых.В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> заявило, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a> в пятницу вечером или в субботу.Министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли на консультации в Москву по приглашению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, однако, как сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, встречи Путина с главами внешнеполитических ведомств двух стран пока не планируется.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/aliev-1579065076.html

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нагорно-карабахская республика

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сергей лавров, мид армении, ильхам алиев, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире