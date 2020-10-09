https://ria.ru/20201009/karabakh-1579001649.html

Баку перечеркнул усилия международных посредников, заявили в МИД Карабаха

Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников и обнулил их наработки в процессе мирного урегулирования в Карабахе, начав боевые действия,... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:48

2020-10-09T12:48

2020-10-09T12:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> перечеркнул все усилия международных посредников и обнулил их наработки в процессе мирного урегулирования в Карабахе, начав боевые действия, говорится в заявлении МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Развязав очередную агрессивную войну и вновь попытавшись разрешить конфликт силой, Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников, обнулив их наработки в процессе мирного урегулирования. В сложившихся условиях остался лишь один выход – международное признание независимости Республики Арцах, что обеспечит прочный мир и стабильность в регионе, а также исключит попытки Азербайджана развязать очередную войну и предотвратит совершение властями <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> новых преступлений против человечности в процессе мирного урегулирования в Карабахе", - говорится в заявлении МИД непризнанной НКР.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/karabakh-1578993335.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника. 2020-10-09T12:48 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире