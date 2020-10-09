Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1579001649.html
Баку перечеркнул усилия международных посредников, заявили в МИД Карабаха
Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников и обнулил их наработки в процессе мирного урегулирования в Карабахе, начав боевые действия,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:48
2020-10-09T12:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578904372_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_70aaf8ee4d4136e4a4da3d567bd8aaf7.jpg
<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> перечеркнул все усилия международных посредников и обнулил их наработки в процессе мирного урегулирования в Карабахе, начав боевые действия, говорится в заявлении МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>."Развязав очередную агрессивную войну и вновь попытавшись разрешить конфликт силой, Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников, обнулив их наработки в процессе мирного урегулирования. В сложившихся условиях остался лишь один выход – международное признание независимости Республики Арцах, что обеспечит прочный мир и стабильность в регионе, а также исключит попытки Азербайджана развязать очередную войну и предотвратит совершение властями <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> новых преступлений против человечности в процессе мирного урегулирования в Карабахе", - говорится в заявлении МИД непризнанной НКР.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578993335.html
67
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника.
2020-10-09T12:48
true
PT0M30S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578904372_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_0ac6a9629aab3ae954c20e688c515aca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку перечеркнул усилия международных посредников, заявили в МИД Карабаха

12:48 09.10.2020
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 9 окт - РИА Новости. Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников и обнулил их наработки в процессе мирного урегулирования в Карабахе, начав боевые действия, говорится в заявлении МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Развязав очередную агрессивную войну и вновь попытавшись разрешить конфликт силой, Азербайджан перечеркнул все усилия международных посредников, обнулив их наработки в процессе мирного урегулирования. В сложившихся условиях остался лишь один выход – международное признание независимости Республики Арцах, что обеспечит прочный мир и стабильность в регионе, а также исключит попытки Азербайджана развязать очередную войну и предотвратит совершение властями Баку новых преступлений против человечности в процессе мирного урегулирования в Карабахе", - говорится в заявлении МИД непризнанной НКР.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Дым на окраине Степанакерта после обстрелов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 12:10Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
МИД Карабаха: Баку потерял право называть жителей республики гражданами
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обсудить67
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Названы десять типичных ошибок при приготовлении курицы
01:52Армения пожаловалась в ЮНЕСКО на Азербайджан за обстрел церкви в Карабахе
01:41Переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
Лента новостейМолния