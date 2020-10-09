https://ria.ru/20201009/karabakh-1578994886.html

Во Франции заявили о возможности скорого перемирия в Карабахе

Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху в пятницу вечером или в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:18

2020-10-09T12:18

2020-10-09T13:42

никол пашинян

обсе

эммануэль макрон

мид армении

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху в пятницу вечером или в субботу, сообщает <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">агентство Франс Пресс</a> со ссылкой на администрацию президента Франции."Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно", - заявили агентству в Елисейском дворце.Отмечается, что к такому заключению во Франции пришли после телефонных переговоров, которые президент республики <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> провел с премьер-министром Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> в четверг вечером и президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> в пятницу.Агентство Рейтер сообщает при этом, что Макрон, согласно сообщению Елисейского дворца, надеется, что перемирие в конфликте наступит "скоро". По его словам, стороны будут стремиться "к возобновлению переговоров в ближайшие дни".Ранее пресс секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что встреча глав <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a>, России и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу будет касаться исключительно прекращения боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и гуманитарных вопросов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201009/karabakh-1578988956.html

https://ria.ru/20201007/shoygu-1578727772.html

Мамин- Сибиряк Кремль собирает у себя враждующие стороны и пытается их помирить, Елисейский дворец бодро рапортует и прекращении огня. Как всегда, мы решаем вопросы, а лягушатники уже примеряют лавры победителей. 16

zelip999 Нет. 12

8

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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