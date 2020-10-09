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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578954623.html
В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе ночью была стабильно напряженной, сообщила в пятницу пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:14
2020-10-09T09:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе ночью была стабильно напряженной, сообщила в пятницу пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян."Ночью ситуация в зоне конфликта была относительно стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка осталась без изменений. На отдельных участках шли перестрелки и артиллерийские дуэли, противник наносил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Она добавила, что подразделения Армии обороны Карабаха полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578951720.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе

09:14 09.10.2020
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Обстановка на линии соприкосновения в Карабахе ночью была стабильно напряженной, сообщила в пятницу пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"Ночью ситуация в зоне конфликта была относительно стабильно напряженной, оперативно-тактическая обстановка осталась без изменений. На отдельных участках шли перестрелки и артиллерийские дуэли, противник наносил ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам", - написала Степанян в Facebook.

#ՊԲ Գիշերվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերականորեն կայուն-լարված:...

Опубликовано Shushan Stepanyan Четверг, 8 октября 2020 г.
Она добавила, что подразделения Армии обороны Карабаха полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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