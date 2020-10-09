https://ria.ru/20201009/karabakh-1578942601.html
КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) потребовала от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:24
2020-10-09T02:24
2020-10-09T07:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
комитет защиты журналистов
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация <a href="http://ria.ru/organization_Komitet_zashhity_zhurnalistov/" target="_blank" data-auto="true">Комитет защиты журналистов</a> (КЗЖ) потребовала от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обеспечить безопасность журналистов после того, как двое российских репортеров получили ранения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении организации.В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуша, получили ранения российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Корреспонденты занимались освещением последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Власти Армении обвинили в ударе Азербайджан, в Баку свою причастность отрицают.Кроме того, комитет раскритиковал власти Армении, которые лишили аккредитации журналиста Илью Азара из-за критических высказываний в адрес Еревана.Координатор программ КЗЖ Гульноза Саид потребовала от Азербайджана и Армении расследовать обстоятельства ранений журналистов, а также обеспечить свободную аккредитацию представителей прессы.Обострение конфликта в КарабахеСитуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Положение осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201008/ranenye-1578925086.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, комитет защиты журналистов, азербайджан, армения, в мире
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.
Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация Комитет защиты журналистов
(КЗЖ) потребовала от Армении
и Азербайджана
обеспечить безопасность журналистов после того, как двое российских репортеров получили ранения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении организации.
В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуша, получили ранения российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Корреспонденты занимались освещением последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.
Власти Армении обвинили в ударе Азербайджан, в Баку свою причастность отрицают.
"Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность", - говорится в заявлении организации.
Кроме того, комитет раскритиковал власти Армении, которые лишили аккредитации журналиста Илью Азара из-за критических высказываний в адрес Еревана.
Координатор программ КЗЖ Гульноза Саид потребовала от Азербайджана и Армении расследовать обстоятельства ранений журналистов, а также обеспечить свободную аккредитацию представителей прессы.
Обострение конфликта в Карабахе
Ситуация в Нагорном Карабахе
обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении
ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Положение осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ
.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ
по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.