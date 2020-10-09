Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/karabakh-1578942601.html
КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) потребовала от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T02:24
2020-10-09T07:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
комитет защиты журналистов
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578810434_0:43:828:509_1400x0_80_0_0_f13504fc10072336213ea9869ec73f31.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости.</strong> Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация <a href="http://ria.ru/organization_Komitet_zashhity_zhurnalistov/" target="_blank" data-auto="true">Комитет защиты журналистов</a> (КЗЖ) потребовала от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обеспечить безопасность журналистов после того, как двое российских репортеров получили ранения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении организации.В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуша, получили ранения российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Корреспонденты занимались освещением последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.Власти Армении обвинили в ударе Азербайджан, в Баку свою причастность отрицают.Кроме того, комитет раскритиковал власти Армении, которые лишили аккредитации журналиста Илью Азара из-за критических высказываний в адрес Еревана.Координатор программ КЗЖ Гульноза Саид потребовала от Азербайджана и Армении расследовать обстоятельства ранений журналистов, а также обеспечить свободную аккредитацию представителей прессы.Обострение конфликта в КарабахеСитуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Положение осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201008/ranenye-1578925086.html
46
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578810434_46:0:782:552_1400x0_80_0_0_851fabfbb657e54fd466370fd576f326.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, комитет защиты журналистов, азербайджан, армения, в мире

КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов

02:24 09.10.2020 (обновлено: 07:16 09.10.2020)
 
© Фото : Armenian unified infocenterПопавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал
Попавший под обстрел собор Христа Всеспасителя (Казанчецоц) в карабахском Шуши попал - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке международная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) потребовала от Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов после того, как двое российских репортеров получили ранения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении организации.
В среду при повторном обстреле Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуша, получили ранения российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и сопровождавший их Грант Баладян. Корреспонденты занимались освещением последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.
Власти Армении обвинили в ударе Азербайджан, в Баку свою причастность отрицают.

"Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность", - говорится в заявлении организации.

Кроме того, комитет раскритиковал власти Армении, которые лишили аккредитации журналиста Илью Азара из-за критических высказываний в адрес Еревана.
Собор Святого Христа Всеспасителя, поврежденный в результате обстрела города Шуша в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 21:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В МИД рассказали о состоянии раненных в Карабахе журналистов
Координатор программ КЗЖ Гульноза Саид потребовала от Азербайджана и Армении расследовать обстоятельства ранений журналистов, а также обеспечить свободную аккредитацию представителей прессы.

Обострение конфликта в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Положение осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Лидеры осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить46
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахКомитет защиты журналистовАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В Армении заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
10:00Пятидесятники и католики призвали обсудить законопроект о семье и опеке
09:57В рекомендациях по снижению бедности учтут опыт Новгородской области
09:57Глава МИД Армении приедет в Москву для участия в консультациях
09:52Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в Москве
09:52На окраине Степанакерта раздались несколько взрывов
09:52Азербайджан заявил, что Армения обстреливает три района в Карабахе
09:51В программах модернизации здравоохранения учтут вопросы транспорта
09:48Сбербанк смоделировал пики заболеваемости COVID-19 в России
09:46Обитателей моря выбрасывает на берег не только у Камчатки, заявил ученый
09:40Бронированные роботы приступили к тушению пожаров на складах под Рязанью
09:35Эксперт оценила необходимость повторной самоизоляции из-за коронавируса
09:33Фотография 1900 года испугала пользователей Сети
09:33Старших детей прятавшей младенца в шкафу женщины передадут родственникам
09:26ЦБ отозвал лицензии у двух банков
09:21Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
09:14В Минобороны Армении рассказали о ситуации в Карабахе
09:07Эксперт назвал возможные причины отказа Трампа от дебатов с Байденом
09:07В Москве 1424 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:04На Урале рассказали о состоянии ребенка, которого полгода прятали в шкафу
Лента новостейМолния