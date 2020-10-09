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Ивановская область
https://ria.ru/20201009/ivanovo-1578991098.html
В Иванове строят спорткомплекс с ледовой ареной
ИВАНОВО, 9 окт – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком и двумя бассейнами началось в Иванове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:00
2020-10-09T12:00
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 9 окт – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком и двумя бассейнами началось в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Для города это первое подобное спортивное сооружение.По его словам, на работах задействованы местные строительные компании. Завершить строительство объекта планируется в конце 2021 года. Нормативный срок возведения подобного рода объектов – 23 месяца. Но, учитывая организацию строительства и опыт компании по возведению таких спортивных сооружений в других регионах России, физкультурно-оздоровительный комплекс в Иванове планируется построить за 14 месяцев.В ФОКе предусмотрено ледовая площадка размером 60х30 м, 25-ти метровый бассейн на шесть дорожек и бассейн для детей размером 10 на 6 метров для обучения плаванию. В ФОКе также спроектирован зал общей физической подготовки. Здесь можно будет заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, плаванием. "У нас люди давно ждут ледовую площадку. Это не глобальное решение, но с чего-то надо начинать", – отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, побывав накануне на строительной площадке ледового дворца с катком и бассейном.
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html
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иваново

В Иванове строят спорткомплекс с ледовой ареной

12:00 09.10.2020
 
© РИА Новости / Варвара ГертьеОктябрьский район города Иваново
Октябрьский район города Иваново - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 9 окт – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком и двумя бассейнами началось в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
Для города это первое подобное спортивное сооружение.
"Решение о строительстве ФОКа для занятий хоккеем было достигнуто по итогам переговоров главы региона с руководством ПАО "Газпром". Спорткомплекс включен в программу "Газпром - детям". Строительство полностью финансируется за внебюджетный счет. Стоимость строительства спорткомлекса общей площадью более 6 тысяч квадратных метров составляет порядка 900 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на работах задействованы местные строительные компании. Завершить строительство объекта планируется в конце 2021 года. Нормативный срок возведения подобного рода объектов – 23 месяца. Но, учитывая организацию строительства и опыт компании по возведению таких спортивных сооружений в других регионах России, физкультурно-оздоровительный комплекс в Иванове планируется построить за 14 месяцев.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 14:15Ивановская область
Жители Ивановской области распределили возвращенные в бюджет средства
В ФОКе предусмотрено ледовая площадка размером 60х30 м, 25-ти метровый бассейн на шесть дорожек и бассейн для детей размером 10 на 6 метров для обучения плаванию. В ФОКе также спроектирован зал общей физической подготовки. Здесь можно будет заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, плаванием. "У нас люди давно ждут ледовую площадку. Это не глобальное решение, но с чего-то надо начинать", – отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, побывав накануне на строительной площадке ледового дворца с катком и бассейном.
 
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Ивановская областьИваново
 
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