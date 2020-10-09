https://ria.ru/20201009/ivanovo-1578991098.html

В Иванове строят спорткомплекс с ледовой ареной

ИВАНОВО, 9 окт – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком и двумя бассейнами началось в Иванове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T12:00

2020-10-09T12:00

2020-10-09T12:00

ивановская область

иваново

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ИВАНОВО, 9 окт – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком и двумя бассейнами началось в Иванове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Для города это первое подобное спортивное сооружение.По его словам, на работах задействованы местные строительные компании. Завершить строительство объекта планируется в конце 2021 года. Нормативный срок возведения подобного рода объектов – 23 месяца. Но, учитывая организацию строительства и опыт компании по возведению таких спортивных сооружений в других регионах России, физкультурно-оздоровительный комплекс в Иванове планируется построить за 14 месяцев.В ФОКе предусмотрено ледовая площадка размером 60х30 м, 25-ти метровый бассейн на шесть дорожек и бассейн для детей размером 10 на 6 метров для обучения плаванию. В ФОКе также спроектирован зал общей физической подготовки. Здесь можно будет заниматься хоккеем с шайбой, фигурным катанием, плаванием. "У нас люди давно ждут ледовую площадку. Это не глобальное решение, но с чего-то надо начинать", – отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, побывав накануне на строительной площадке ледового дворца с катком и бассейном.

https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html

иваново

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново