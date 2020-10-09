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https://ria.ru/20201009/daniya-1579030385.html
Глава МИД Дании заявил о поддержке санкций против России из-за Навального
Дания присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, которые хотят ввести против ответственных за инцидент с Алексеем Навальным. Об этом глава Министерства... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:34
2020-10-09T17:54
госпитализация алексея навального
доминик рааб
алексей навальный
мид дании‎
дания
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a> присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, которые хотят ввести против ответственных за инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом глава Министерства иностранных дел королевства Йеппе Кофод заявил после переговоров с <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергеем Лавровым</a></u>.По словам датского министра, страна "решительно осуждает попытку покушения" на основателя Фонда борьбы с коррупцией с "применением боевых отравляющих веществ". Кофод подчеркнул, что западные страны призывают провести "прозрачное и тщательно расследование", по итогам которого удастся установить, "кто попытался убить" Навального, ведь "виновные" не должны оставаться безнаказанными. Таким образом, министр иностранных дел Дании вслед за своим британским коллегой исказил заявление Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального: в отчете ОЗХО слова "боевое" (применительно к веществу, которое якобы выявили в крови создателя ФБК) не было.Лавров, в свою очередь, напомнил, что Европейский Союз, угрожая России санкциями, действует без суда и следствия, поскольку зарубежные коллеги так и не предоставили никаких фактов. По мнению главы российского ведомства, отношения <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_Brussels/">Брюсселя</a></u> активно деградируют.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.Выводы ОЗХОНесколько дней назад Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку".Согласно выводам экспертов, результаты анализа подтвердили, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, выявленные у пациента, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15. Однако в заключении ОЗХО отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.Тем не менее министр иностранных дел Великобритании <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a> заявил, что в выводах организации, по его мнению, упоминалось о боевом нервно-паралитическом веществе. Глава ведомства в очередной раз отметил намерение <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> "призвать Москву к ответу" за инцидент с Навальным.Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники писала, что в санкционный список из-за ситуации с Навальным, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности. Комментируя эту публикацию, представитель Кремля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подчеркнул, что выводы французских СМИ не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Москвы.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201009/navalnyy-1578979334.html
https://ria.ru/20201008/sanctions-1578933996.html
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"Услышали. Всё понятно?" — Лавров о заявлении главы МИД Дании об антироссийских санкциях из-за ситуации с Навальным
Дания присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, которые хотят ввести против ответственных за инцидент с Алексеем Навальным. Об этом глава Министерства иностранных дел королевства Йеппе Кофод заявил после переговоров с Сергеем Лавровым. По словам датского министра, страна "решительно осуждает попытку покушения" на основателя Фонда борьбы с коррупцией с "применением боевых отравляющих веществ". Кофод подчеркнул, что западные страны призывают провести "прозрачное и тщательно расследование", по итогам которого удастся установить, "кто попытался убить" Навального, ведь "виновные" не должны оставаться безнаказанными.
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госпитализация алексея навального, доминик рааб, алексей навальный, мид дании‎, дания, в мире

Глава МИД Дании заявил о поддержке санкций против России из-за Навального

14:34 09.10.2020 (обновлено: 17:54 09.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дания присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза, которые хотят ввести против ответственных за инцидент с Алексеем Навальным. Об этом глава Министерства иностранных дел королевства Йеппе Кофод заявил после переговоров с Сергеем Лавровым.
По словам датского министра, страна "решительно осуждает попытку покушения" на основателя Фонда борьбы с коррупцией с "применением боевых отравляющих веществ". Кофод подчеркнул, что западные страны призывают провести "прозрачное и тщательно расследование", по итогам которого удастся установить, "кто попытался убить" Навального, ведь "виновные" не должны оставаться безнаказанными.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
Таким образом, министр иностранных дел Дании вслед за своим британским коллегой исказил заявление Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального: в отчете ОЗХО слова "боевое" (применительно к веществу, которое якобы выявили в крови создателя ФБК) не было.
Лавров, в свою очередь, напомнил, что Европейский Союз, угрожая России санкциями, действует без суда и следствия, поскольку зарубежные коллеги так и не предоставили никаких фактов. По мнению главы российского ведомства, отношения Москвы и Брюсселя активно деградируют.

Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Такого отравляющего вещества нет: Ринк об обследовании Навального в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:00
Леонид Ринк: ОЗХО подтвердила отсутствие у Навального токсичного вещества
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он продолжает проходить реабилитацию.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:45
Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

Выводы ОЗХО

Несколько дней назад Организация по запрещению химоружия заявила, что вещества, найденные в организме Алексея Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку".
Согласно выводам экспертов, результаты анализа подтвердили, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, выявленные у пациента, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15. Однако в заключении ОЗХО отсутствовали какие-либо упоминания о боевом нервно-паралитическом веществе.
Тем не менее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что в выводах организации, по его мнению, упоминалось о боевом нервно-паралитическом веществе. Глава ведомства в очередной раз отметил намерение Лондона "призвать Москву к ответу" за инцидент с Навальным.
Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники писала, что в санкционный список из-за ситуации с Навальным, который готовят Париж и Берлин, могут включить девять российских чиновников, в том числе из администрации президента России и структур госбезопасности.
Комментируя эту публикацию, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выводы французских СМИ не могут и не должны быть поводом для реакции со стороны Москвы.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:25
Лавров объяснил, почему Россия не может расследовать инцидент с Навальным
 
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Госпитализация Алексея НавальногоДоминик РаабАлексей НавальныйМИД Дании‎ДанияВ мире
 
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