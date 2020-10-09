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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201009/bary-1579113343.html
Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы и магазины
Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:00
2020-10-09T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/?vid=onair" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."На сегодняшний день пока речи о закрытии не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась", — сказал он.Немерюк уточнил, что прекращать работу непродовольственных магазинов в столице тоже не будут. По его словам, "пока такой инициативы нет".Глава департамента сообщил, что за эту неделю в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 20 предприятиях торговли выявили нарушение предписаний, введенных из-за COVID-19. Всего за последнее время пришлось закрыть около 170 столичных магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в столице "не хотят ничего закрывать", однако здоровье населения — на первом месте. По его словам, следующая неделя станет решающей в ситуации с коронавирусом. Если за это время обстановка в городе стабилизируется, а темпы заболеваемости снизятся, то будет шанс обойтись без ужесточения ограничений.COVID-19 в МосквеВ последнее время ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. За минувшие сутки в столице выявили 3701 новый случай заболевания (днем ранее — 3323). За неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 14%.Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия.Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.Горожанам напомнили о необходимости носить маски и перчатки, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
А что хохлы уже диктуют что и кого закрывать ?
23
Конечно. Вот Матвиенко уже давно руководит Советом Федерации)
14
15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, в мире

Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы и магазины

21:00 09.10.2020 (обновлено: 23:09 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбъявление на дверях кафе
Объявление на дверях кафе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
"На сегодняшний день пока речи о закрытии не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась", — сказал он.
Проверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 08:00
Маска на подбородке. Как россияне готовятся ко второй волне COVID-19
Немерюк уточнил, что прекращать работу непродовольственных магазинов в столице тоже не будут. По его словам, "пока такой инициативы нет".
Глава департамента сообщил, что за эту неделю в Москве на 20 предприятиях торговли выявили нарушение предписаний, введенных из-за COVID-19. Всего за последнее время пришлось закрыть около 170 столичных магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице "не хотят ничего закрывать", однако здоровье населения — на первом месте. По его словам, следующая неделя станет решающей в ситуации с коронавирусом. Если за это время обстановка в городе стабилизируется, а темпы заболеваемости снизятся, то будет шанс обойтись без ужесточения ограничений.

COVID-19 в Москве

В последнее время ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. За минувшие сутки в столице выявили 3701 новый случай заболевания (днем ранее — 3323). За неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 14%.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
Горожанам напомнили о необходимости носить маски и перчатки, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

Сотрудник Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

Сотрудники Роспотребнадзора совершают рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

Сотрудница Роспотребнадзора совершает рейд по проверке соблюдения масочного режима на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Динамо (Москва)
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

Проверка масочного режима в московском метро
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

Пассажиры на станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

Пассажиры в вестибюле станции метро Пражская в Москве, где проводится проверка масочного режима
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

Сотрудница Московского метрополитена выписывает штраф пассажиру за несоблюдение масочного режима
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

Сотрудники объединения административно-технических инспекций города Москвы во время рейда по проверке перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

Информационная табличка у банкомата в отделении Райффайзенбанка в Москве
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

Рейд по проверке соблюдения перчаточно-масочного режима в отделении Райффайзенбанка в Москве
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 12

За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 12

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 12

Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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