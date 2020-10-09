https://ria.ru/20201009/bary-1579113343.html
Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы и магазины
Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T21:00
2020-10-09T21:00
2020-10-09T23:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/?vid=onair" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."На сегодняшний день пока речи о закрытии не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась", — сказал он.Немерюк уточнил, что прекращать работу непродовольственных магазинов в столице тоже не будут. По его словам, "пока такой инициативы нет".Глава департамента сообщил, что за эту неделю в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 20 предприятиях торговли выявили нарушение предписаний, введенных из-за COVID-19. Всего за последнее время пришлось закрыть около 170 столичных магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в столице "не хотят ничего закрывать", однако здоровье населения — на первом месте. По его словам, следующая неделя станет решающей в ситуации с коронавирусом. Если за это время обстановка в городе стабилизируется, а темпы заболеваемости снизятся, то будет шанс обойтись без ужесточения ограничений.COVID-19 в МосквеВ последнее время ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. За минувшие сутки в столице выявили 3701 новый случай заболевания (днем ранее — 3323). За неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 14%.Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия.Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.Горожанам напомнили о необходимости носить маски и перчатки, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
xazar555
А что хохлы уже диктуют что и кого закрывать ?
23
voronov-yanchik
Конечно. Вот Матвиенко уже давно руководит Советом Федерации)
14
15
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576517811_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8bbfaf4a6baee7520db93682bb04b19e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, в мире
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк
в эфире телеканала "Россия 24"
.
"На сегодняшний день пока речи о закрытии не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась", — сказал он.
Немерюк уточнил, что прекращать работу непродовольственных магазинов в столице тоже не будут. По его словам, "пока такой инициативы нет".
Глава департамента сообщил, что за эту неделю в Москве
на 20 предприятиях торговли выявили нарушение предписаний, введенных из-за COVID-19. Всего за последнее время пришлось закрыть около 170 столичных магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в столице "не хотят ничего закрывать", однако здоровье населения — на первом месте. По его словам, следующая неделя станет решающей в ситуации с коронавирусом. Если за это время обстановка в городе стабилизируется, а темпы заболеваемости снизятся, то будет шанс обойтись без ужесточения ограничений.
COVID-19 в Москве
В последнее время ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. За минувшие сутки в столице выявили 3701 новый случай заболевания (днем ранее — 3323). За неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 14%.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия.
Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
Горожанам напомнили о необходимости носить маски и перчатки, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.
От метро до стадиона: рейды по соблюдению масочного режима в Москве
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.
1 из 12
Несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Москве, горожане неохотно соблюдают масочный режим и не хотят снижать социальную активность.
2 из 12
За нарушение масочного режима в столице с мая закрыли более 40 магазинов, за отсутствие средств защиты в транспорте оштрафовали десятки тысяч человек.
3 из 12
Сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить власти ужесточить ограничения, в том числе закрыть трибуны стадионов для зрителей.
4 из 12
Роспотребнадзор регулярно проверяет, как организации и предприятия выполняют санитарные требования.
5 из 12
Масочный режим отменили только на улицах, но в метро и автобусах носить маски по-прежнему нужно.
6 из 12
Рейды в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима.
7 из 12
Проверки проводят выборочно в вестибюлях и вагонах.
8 из 12
Если пассажир не реагирует на обращение контролера надеть маску и перчатки, его ждет наказание.
9 из 12
За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.
10 из 12
В Москве из-за роста числа заболевших COVID-19 действуют дополнительные ограничения.
11 из 12
Школьников отправили на двухнедельные каникулы, многие офисные сотрудники перешли на удаленную работу.
12 из 12
Рейд по проверке соблюдения санитарных норм в Москве.