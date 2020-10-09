https://ria.ru/20201009/bary-1579113343.html

Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы и магазины

Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T21:00

2020-10-09T21:00

2020-10-09T23:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.</strong> Московские власти пока не планируют закрывать бары и ночные клубы, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/?vid=onair" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."На сегодняшний день пока речи о закрытии не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась", — сказал он.Немерюк уточнил, что прекращать работу непродовольственных магазинов в столице тоже не будут. По его словам, "пока такой инициативы нет".Глава департамента сообщил, что за эту неделю в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 20 предприятиях торговли выявили нарушение предписаний, введенных из-за COVID-19. Всего за последнее время пришлось закрыть около 170 столичных магазинов, где не следили за ношением масок и перчаток.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что в столице "не хотят ничего закрывать", однако здоровье населения — на первом месте. По его словам, следующая неделя станет решающей в ситуации с коронавирусом. Если за это время обстановка в городе стабилизируется, а темпы заболеваемости снизятся, то будет шанс обойтись без ужесточения ограничений.COVID-19 в МосквеВ последнее время ситуация с коронавирусом в Москве усложняется. За минувшие сутки в столице выявили 3701 новый случай заболевания (днем ранее — 3323). За неделю число госпитализаций в столице увеличилось на 14%.Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы, приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров, а также закрыл кассы по продаже билетов на культурно-массовые мероприятия.Глава Москвы обязал руководителей организаций с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Кроме того, из дома должны работать люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение составят работники, чье нахождение в офисе критически важно для обеспечения функционирования организаций, и индивидуальные предприниматели. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.Горожанам напомнили о необходимости носить маски и перчатки, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

xazar555 А что хохлы уже диктуют что и кого закрывать ? 23

voronov-yanchik Конечно. Вот Матвиенко уже давно руководит Советом Федерации) 14

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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