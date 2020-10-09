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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/azerbaydzhan-1579048921.html
В Баку заявили, что военные сбили выпущенную из Армении ракету
Минобороны Азербайджана заявило, что военные сбили ракету, выпущенную из Армении в направлении азербайджанского города Мингячевир. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:40
2020-10-09T15:56
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что военные сбили ракету, выпущенную из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в направлении азербайджанского города Мингячевир."Баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и уничтожена на высоте более 20 километров", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/vzryvy-1579019933.html
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нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника.
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили, что военные сбили выпущенную из Армении ракету

15:40 09.10.2020 (обновлено: 15:56 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Барда
Последствия обстрела города Барда - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что военные сбили ракету, выпущенную из Армении в направлении азербайджанского города Мингячевир.
"Баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В центре Степанакерта прогремели два взрыва
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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