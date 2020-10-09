https://ria.ru/20201009/aliev-1579109682.html
Алиев раскритиковал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ 28 лет ведет пассивную "деятельность", посредничество ни к чему не привело. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T20:11
2020-10-09T20:11
2020-10-09T20:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> 28 лет ведет пассивную "деятельность", посредничество ни к чему не привело."У нас 28 лет как есть международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года, вот уже 28 лет как, фактически ведет пассивную "деятельность". Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит. Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> покинула не принадлежащие ей территории", - сказал Алиев в передаче "The Connect World" на <a href="https://edition.cnn.com/shows/connect-the-world" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201009/peregovory-1579071112.html
Max Giz
Про 28 лет рассказывает... А сколько твой друг Эрдоган Северный Кипр оккупирует?
26
Егор Панкратов
Разошёлся курносый.......
16
47
нагорно-карабахская республика
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, армения, в мире