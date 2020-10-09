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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201009/aliev-1579041757.html
Алиев и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону сложившуюся ситуацию по карабахскому конфликту, заявили в... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:13
2020-10-09T15:15
обсе
дональд трамп
владимир путин
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
эммануэль макрон
нагорный карабах
ильхам алиев
франция
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<strong>БАКУ, 9 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> и его французский коллега <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> обсудили по телефону сложившуюся ситуацию по карабахскому конфликту, заявили в пресс-службе Алиева.Ранее Алиев потребовал от Франции извинений после заявления Макрона о том, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. Французский президент утверждал, что эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Алиев подчеркнул, что наемников у Азербайджана нет."Девятого октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сообщает пресс-служба Алиева в пятницу.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201009/mnatsakanyan-1579023326.html
https://ria.ru/20201009/karabakh-1579026592.html
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нагорный карабах
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азербайджан
армения
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Артиллерийские удары по военной колонне противника. Кадры Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные публикуют видео артиллерийских ударов по военной колонне противника.
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обсе, дональд трамп, владимир путин, сша, эммануэль макрон, нагорный карабах, ильхам алиев, франция, азербайджан, армения, в мире

Алиев и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

15:13 09.10.2020 (обновлено: 15:15 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИльхам Алиев
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону сложившуюся ситуацию по карабахскому конфликту, заявили в пресс-службе Алиева.
Ранее Алиев потребовал от Франции извинений после заявления Макрона о том, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. Французский президент утверждал, что эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Алиев подчеркнул, что наемников у Азербайджана нет.
"Девятого октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сообщает пресс-служба Алиева в пятницу.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕДональд ТрампВладимир ПутинСШАЭммануэль МакронНагорный КарабахИльхам АлиевФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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