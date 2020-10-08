Джонсон и Зеленский обсудили совместное противостояние влиянию России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне обсудили "важность совместного противостояния влиянию России" на Украине и в регионе, а также выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии британского премьера.
"Два лидера обсудили важность совместной работы по противостоянию враждебному влиянию России как на Украине, так и в регионе. Они также выразили общую обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии. Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией в ответ на нарушения прав человека в этой стране, в том числе, о введении санкций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.
Джонсон и Зеленский, находящийся в Лондоне с двухдневным визитом, также обсудили вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций. Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
"В том, что касается оборонных вопросов, премьер-министр приветствовал недавнее решение НАТО дать Украине статус партнера Программы расширенных возможностей альянса. Он также предложил поддержку Великобритании Украине по мере того, как она осуществляет реформы в сфере обороны и безопасности", - сообщила канцелярия премьера.
Коснулись лидеры также вопросов борьбы с коронавирусом и с климатическими изменениями.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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