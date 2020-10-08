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https://ria.ru/20201008/ukraina-1578882618.html
Джонсон и Зеленский обсудили совместное противостояние влиянию России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне обсудили "важность совместного противостояния... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:31
2020-10-08T17:31
ситуация на украине
борис джонсон
нато
владимир зеленский
великобритания
украина
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр Великобритании <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борис Джонсон</a> и президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> во время встречи в Лондоне обсудили "важность совместного противостояния влиянию России" на Украине и в регионе, а также выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии британского премьера.Джонсон и Зеленский, находящийся в Лондоне с двухдневным визитом, также обсудили вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций. Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве."В том, что касается оборонных вопросов, премьер-министр приветствовал недавнее решение <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> дать <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> статус партнера Программы расширенных возможностей альянса. Он также предложил поддержку Великобритании Украине по мере того, как она осуществляет реформы в сфере обороны и безопасности", - сообщила канцелярия премьера.Коснулись лидеры также вопросов борьбы с коронавирусом и с климатическими изменениями.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201008/pushkov-1578744277.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html
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великобритания
украина
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ситуация на украине, борис джонсон, нато, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире

Джонсон и Зеленский обсудили совместное противостояние влиянию России

17:31 08.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне обсудили "важность совместного противостояния влиянию России" на Украине и в регионе, а также выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии британского премьера.

"Два лидера обсудили важность совместной работы по противостоянию враждебному влиянию России как на Украине, так и в регионе. Они также выразили общую обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии. Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией в ответ на нарушения прав человека в этой стране, в том числе, о введении санкций", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Джонсон и Зеленский, находящийся в Лондоне с двухдневным визитом, также обсудили вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций. Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
"В том, что касается оборонных вопросов, премьер-министр приветствовал недавнее решение НАТО дать Украине статус партнера Программы расширенных возможностей альянса. Он также предложил поддержку Великобритании Украине по мере того, как она осуществляет реформы в сфере обороны и безопасности", - сообщила канцелярия премьера.
Коснулись лидеры также вопросов борьбы с коронавирусом и с климатическими изменениями.
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Ситуация на УкраинеБорис ДжонсонНАТОВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаВ мире
 
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