https://ria.ru/20201008/ukraina-1578882618.html

Джонсон и Зеленский обсудили совместное противостояние влиянию России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне обсудили "важность совместного противостояния... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:31

2020-10-08T17:31

2020-10-08T17:31

ситуация на украине

борис джонсон

нато

владимир зеленский

великобритания

украина

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр Великобритании <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борис Джонсон</a> и президент Украины <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимир Зеленский</a> во время встречи в Лондоне обсудили "важность совместного противостояния влиянию России" на Украине и в регионе, а также выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии британского премьера.Джонсон и Зеленский, находящийся в Лондоне с двухдневным визитом, также обсудили вопрос наращивания связей между странами в сфере торговли и инвестиций. Лидеры подписали новое соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве."В том, что касается оборонных вопросов, премьер-министр приветствовал недавнее решение <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> дать <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украине</a> статус партнера Программы расширенных возможностей альянса. Он также предложил поддержку Великобритании Украине по мере того, как она осуществляет реформы в сфере обороны и безопасности", - сообщила канцелярия премьера.Коснулись лидеры также вопросов борьбы с коронавирусом и с климатическими изменениями.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201008/pushkov-1578744277.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html

Sergej Klassen Два клоуна встретились. Разыграли антрепризу как положено. 16

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великобритания

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, борис джонсон, нато, владимир зеленский, великобритания, украина, в мире